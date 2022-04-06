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Ани Лорак вынуждена заботиться о своих родителях

Ани Лорак вынуждена заботиться о своих родителях
Певица Ани Лорак рассказала куда потратила свои деньги. Артистка в детстве жила небогато, как и Наталья Водянова. Последней вовсе приходилось торговать апельсинами в овощной палатке на рынке в родном Нижнем Новгороде. Зато сейчас модель блистает на мировых подиумах и живет в счастливом браке с французским бизнесменом Антуаном Арно. Что такое жить по средствам, не понаслышке знает и украинская дива.
Ани Лорак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ани сумела построить головокружительную сольную карьеру после «Евровидения». И, став обеспеченной, своих близких артистка не забывает. Она, к примеру, помогает родителям финансово. Часто отправляет им деньги. К тому же, на свой гонорар Ани сделала ремонт в маминой квартире, чтобы той было комфортно и уютно. «Я сделала ремонт в квартире мамы. Высылала и высылаю домой деньги. Печально, что уважаемые люди с такими профессиями, допустим, как у моих родителей — папа журналист, а мама — диктор на радио, проработав по двадцать пять лет, сегодня как будто никому не нужны. В такой ситуации оказались многие. Слава Богу, я могу помогать родителям. Боюсь одной мысли о том, как сложилась бы их жизнь, если бы у них не было меня», — приводит Wday слова Ани Лорак.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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