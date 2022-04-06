Анна Щербакова: биография, родители, кто по национальности фигуристка, интересные факты (фото)

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Анна Щербакова биографией впечатляет опытных спортсменов и интересует фанатов фигурного катания. Девушка с ранних лет тренируется и побеждает в российских и зарубежных соревнованиях, с 2021 года носит звание сильнейшей фигуристки, с 2022 Олимпийской чемпионки.В спортивный кружок Анну отдали родители, когда ей исполнилось 3,5 года. До 8 лет ребенка тренировали Юлия Красинская и Оксана Булычева. По словам тренеров девочка имела ярко выраженный талант, это заметила Этери Георгиевна Тутберидзе (один из сильнейших тренеров по фигурному катанию) и забрала Анну в свою команду.Девочка усердно тренировалась, но не забывала про школьную программу и другие занятия. В разные периоды жизни девочка посещала уроки рисования, школу тенниса, плавательную секцию, музыкальную школу.В 10 лет Анна добилась первого успеха – завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях “Мемориал С.А.Жука”. В 11 лет девочка заявила о себе на этапах кубка России. А в 12 ее постигла неудача и она сломала ногу.Первые серьезные победы пришлись на 2018 год. Выступая в финале кубка России, Анна победила и вошла в список спортсменов международного уровня.На международном уровне девушка получила 5 место в юниорских соревнованиях, 2 место в мировом чемпионате и 2 место в гран-при на чемпионате Европы.В 2020 году девушка должна была выступить в Гран-при, однако заболела, (предполагается, что это был коронавирус). Анна сосредоточилась на российском чемпионате 2020 года. В них девушка стала трехкратной чемпионкой. Уже в 2021 году, Анна выиграла соревнования в Швеции и получила звание сильнейшей фигуристки.Анна Щербакова в биографии не раскрывает щепетильных подробностей о личной жизни. Дорога к золотой медали занимает все свободное время, как признается девушка. Из-за этого жизнь за пределами катка ограничивается общением с родителями.При этом Анна многократно упоминает в интервью с прессой американского фигуриста с китайскими корнями – Нейтана Чена. С ее слов молодой мужчина является предметом подражания для чемпионки, а его выступления Анна смотрит с восхищением.Сейчас достоверно известно, что Нейтан помимо спортивной карьеры занимается научной деятельностью – он студент Йельского университета. Фигурист не скрывает, что интерес девушки взаимен. Это он доказал во время пресс-конференции Анны Щербаковой, где официально заявил, что восхищен талантом чемпионки.В интервью с прессой Анна делится личным видением своего будущего. Девушка не намерена останавливаться и в скором времени планирует взбираться на Олимп в мире взрослого фигурного катания. Ей всего семнадцать и до логичного завершения карьеры осталось полных пять лет. Времени достаточно и с возрастом чемпионка будет изображать на льду сложные многогранные образы.При этом девушка намерена вести активную жизнь за пределами ледового катка. Анна точно дала понять, что пойдет по стопам фигуриста Нейтана Чена: поступит во что бы то ни стало в высшее учебное заведение. К этому ее подталкивают и родители.Чемпионка пока не уверена, останется ли она после завершения спортивной карьеры в качестве тренера. В этом случае она намерена получать два высших образования: спортивное–педагогическое и еще одно, более востребованное.Комментарий эксперта. Этери Тутберидзе – заслуженный тренер Российской Федерации по фигурному катанию: “Анна Щербакова с малых лет демонстрирует твердость характера и выдержку. За все время тренировок в моей команде от нее не донеслось ни единой негативной эмоции. У Щербаковой мозг руководит чувствами, благодаря этому она всегда будет опережать соперниц, живущих чувствами на льду.”Благодаря таланту Анну считают чемпионкой во всем мире. Так, Илья Авербух – Олимпийский чемпион мечтает однажды поставить выступление для Анны. Как утверждает мужчина, в первую очередь его завораживает богатый внутренний мир девушки, а после ее невероятный талант.Выступление в Гран-При Skate America 2019 стало ключевым в карьере чемпионки. Во время выступления девушка выполнила четверной лутц, элегантно соединив его с тройным прыжком. За всю историю одиночного женского катания во всей Европе до Анны никто не решался на подобный прыжок.Анна Щербакова выделяет важным этапом биографии – зиму 2020 года. В это время она приняла участие в Чемпионате России по фигурному катанию. Тяжелый труд обернулся третьей золотой медалью в копилке. Впоследствии она признавалась, что победа далась ей с трудом – она заболела и выступала с температурой в 38. Кака она сказала, отговаривали ее от участия все: соперницы, родители и тренер, но она оказалась непреклонна.Рассматривая биографию Анны Щербаковой, можно увидеть трудолюбивую и упорную девушку. С первого выхода на каток она показала свой твердый характер. Благодаря воле Анна покорила Олимпийский пьедестал. Своими качествами и выдержке девушка стала примером подражания, к которому стремится подрастающее поколение.