Анна Щербакова: биография, родители, кто по национальности фигуристка, интересные факты (фото)
Сегодня, 11:15
Анна Щербакова биографией впечатляет опытных спортсменов и интересует фанатов фигурного катания. Девушка с ранних лет тренируется и побеждает в российских и зарубежных соревнованиях, с 2021 года носит звание сильнейшей фигуристки, с 2022 Олимпийской чемпионки.
Дорога в спорт
В спортивный кружок Анну отдали родители, когда ей исполнилось 3,5 года. До 8 лет ребенка тренировали Юлия Красинская и Оксана Булычева. По словам тренеров девочка имела ярко выраженный талант, это заметила Этери Георгиевна Тутберидзе (один из сильнейших тренеров по фигурному катанию) и забрала Анну в свою команду.
Девочка усердно тренировалась, но не забывала про школьную программу и другие занятия. В разные периоды жизни девочка посещала уроки рисования, школу тенниса, плавательную секцию, музыкальную школу.
В 10 лет Анна добилась первого успеха – завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях “Мемориал С.А.Жука”. В 11 лет девочка заявила о себе на этапах кубка России. А в 12 ее постигла неудача и она сломала ногу.
Признание
Первые серьезные победы пришлись на 2018 год. Выступая в финале кубка России, Анна победила и вошла в список спортсменов международного уровня.
На международном уровне девушка получила 5 место в юниорских соревнованиях, 2 место в мировом чемпионате и 2 место в гран-при на чемпионате Европы.
Лидер фигурного катания
В 2020 году девушка должна была выступить в Гран-при, однако заболела, (предполагается, что это был коронавирус). Анна сосредоточилась на российском чемпионате 2020 года. В них девушка стала трехкратной чемпионкой. Уже в 2021 году, Анна выиграла соревнования в Швеции и получила звание сильнейшей фигуристки.
Личная жизнь
Анна Щербакова в биографии не раскрывает щепетильных подробностей о личной жизни. Дорога к золотой медали занимает все свободное время, как признается девушка. Из-за этого жизнь за пределами катка ограничивается общением с родителями.
При этом Анна многократно упоминает в интервью с прессой американского фигуриста с китайскими корнями – Нейтана Чена. С ее слов молодой мужчина является предметом подражания для чемпионки, а его выступления Анна смотрит с восхищением.
Сейчас достоверно известно, что Нейтан помимо спортивной карьеры занимается научной деятельностью – он студент Йельского университета. Фигурист не скрывает, что интерес девушки взаимен. Это он доказал во время пресс-конференции Анны Щербаковой, где официально заявил, что восхищен талантом чемпионки.
Планы
В интервью с прессой Анна делится личным видением своего будущего. Девушка не намерена останавливаться и в скором времени планирует взбираться на Олимп в мире взрослого фигурного катания. Ей всего семнадцать и до логичного завершения карьеры осталось полных пять лет. Времени достаточно и с возрастом чемпионка будет изображать на льду сложные многогранные образы.
При этом девушка намерена вести активную жизнь за пределами ледового катка. Анна точно дала понять, что пойдет по стопам фигуриста Нейтана Чена: поступит во что бы то ни стало в высшее учебное заведение. К этому ее подталкивают и родители.
Чемпионка пока не уверена, останется ли она после завершения спортивной карьеры в качестве тренера. В этом случае она намерена получать два высших образования: спортивное–педагогическое и еще одно, более востребованное.
Комментарий эксперта. Этери Тутберидзе – заслуженный тренер Российской Федерации по фигурному катанию: “Анна Щербакова с малых лет демонстрирует твердость характера и выдержку. За все время тренировок в моей команде от нее не донеслось ни единой негативной эмоции. У Щербаковой мозг руководит чувствами, благодаря этому она всегда будет опережать соперниц, живущих чувствами на льду.”
Интересные факты из жизни
Благодаря таланту Анну считают чемпионкой во всем мире. Так, Илья Авербух – Олимпийский чемпион мечтает однажды поставить выступление для Анны. Как утверждает мужчина, в первую очередь его завораживает богатый внутренний мир девушки, а после ее невероятный талант.
Выступление в Гран-При Skate America 2019 стало ключевым в карьере чемпионки. Во время выступления девушка выполнила четверной лутц, элегантно соединив его с тройным прыжком. За всю историю одиночного женского катания во всей Европе до Анны никто не решался на подобный прыжок.
Анна Щербакова выделяет важным этапом биографии – зиму 2020 года. В это время она приняла участие в Чемпионате России по фигурному катанию. Тяжелый труд обернулся третьей золотой медалью в копилке. Впоследствии она признавалась, что победа далась ей с трудом – она заболела и выступала с температурой в 38. Кака она сказала, отговаривали ее от участия все: соперницы, родители и тренер, но она оказалась непреклонна.
Итоги
Рассматривая биографию Анны Щербаковой, можно увидеть трудолюбивую и упорную девушку. С первого выхода на каток она показала свой твердый характер. Благодаря воле Анна покорила Олимпийский пьедестал. Своими качествами и выдержке девушка стала примером подражания, к которому стремится подрастающее поколение.
По материалам: Клео