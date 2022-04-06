Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анжелика Агурбаш рассказала о детях от Филиппа Киркорова

Анжелика Агурбаш рассказала о детях от Филиппа Киркорова
51-летняя певица Анжелика Агурбаш рассказала об отношениях с Поп-королем. Артистка близко дружит с Филиппом Киркровым, а раньше артистов, как выяснилось, связывала не только совместная работа, но и взаимная симпатия. Об этом публике впервые рассказал поп-король в эфире шоу «Маска». Певец признался, что был влюблен в коллегу, но не решался проявить свои чувства, потому что на тот момент Агурбаш состояла в браке. Артистку заявление Кикорова несказанно удивило, поскольку она и не подозревала о его страсти. Звезда эстрады отметила, что тогда все же чувствовала их взаимное притяжение, но списывала все на схожесть взглядов и характеров. «У нас была обоюдная симпатия, но я думала, что это были такие личностные симпатии, творческие. Не думала, что Филипп Киркоров обращал на меня внимание как на женщину. Было ощущение, будто у нас постановочная хореография. Мы чувствуем друг друга с полувзгляда, с полуслова. Это какая-то магия, химия. Как будто люди созданы из одного теста»,  — отметила знаменитость.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Агурбаш добавила, что сейчас им с Киркоровым уже не вернуть былых чувств, хотя оба они одиноки. Однако, оглядываясь назад, она полагает, что поп-королю все же следовало попытать счастья и поухаживать за ней, и, возможно, она стала бы матерью его детей. «Если бы он был более настойчив, у нас могли бы быть очень красивые дети», — заключила певица в беседе с Day.ru. Напомним, Филипп Киркоров в 2005 году развелся с Аллой Пугачевой после 10-летнего брака, а вновь так и не женился. Зато поп-король успел дважды стать отцом, воспользовавшись услугами суррогатной матери.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Джигана суд может лишить детей
Джигана суд может лишить детей
Лера Кудрявцева призналась, что ей порой страшно на себя смотреть
Лера Кудрявцева призналась, что ей порой страшно на себя смотреть
MX Unleashed сейчас можно забрать бесплатно на Xbox
MX Unleashed сейчас можно забрать бесплатно на Xbox
60 FPS в Life is Strange Remastered Collection для Xbox Series X снова перенесли
60 FPS в Life is Strange Remastered Collection для Xbox Series X
Лера Кудрявцева рассказала, как относится к своей невестке
Лера Кудрявцева рассказала, как относится к своей невестке
Анжелика Агурбаш рассказала о детях от Филиппа Киркорова
Анжелика Агурбаш рассказала о детях от Филиппа Киркорова
8 кожаных тренчей от российских брендов — на смену Bottega Veneta и Prada
8 кожаных тренчей от российских брендов — на смену Bottega Veneta и
Konami объявила, что 14 апреля eFootball 2022 получит крупный патч 1.0.0
Konami объявила, что 14 апреля eFootball 2022 получит крупный патч
Официально: дату релиза Two Point Campus на Xbox и в Game Pass перенесли
Официально: дату релиза Two Point Campus на Xbox и в Game Pass
Валерия высказалась о смерти Владимира Жириновского
Валерия высказалась о смерти Владимира Жириновского
4 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
4 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Бывший эксклюзив Switch — игра Liberated: Enhanced Edition доберется до Xbox в апреле
Бывший эксклюзив Switch — игра Liberated: Enhanced Edition доберется

Топ на сегодня

Представлены 30 минут геймплея хоррора The Quarry от создателей Until Dawn
Представлены 30 минут геймплея хоррора The Quarry от создателей Until
Почему мигают лампочки в квартире: приметы и суеверия
Почему мигают лампочки в квартире: приметы и суеверия
6 способов найти общий язык и подружиться с Близнецами
6 способов найти общий язык и подружиться с Близнецами
Сергей Зверев потерял свой бизнес
Сергей Зверев потерял свой бизнес
Яна Рудковская посмеялась над английской прессой
Яна Рудковская посмеялась над английской прессой

Еще по теме

Анжелика Агурбаш заявила, что ее бывший муж олигарх разорен
Анжелика Агурбаш рассказала о проблемах после развода
Анжелика Агурбаш смогла забрать у мужа коллекцию дорогих картин
Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца