Анжелика Агурбаш рассказала о детях от Филиппа Киркорова

51-летняя певица Анжелика Агурбаш рассказала об отношениях с Поп-королем. Артистка близко дружит с Филиппом Киркровым, а раньше артистов, как выяснилось, связывала не только совместная работа, но и взаимная симпатия. Об этом публике впервые рассказал поп-король в эфире шоу «Маска». Певец признался, что был влюблен в коллегу, но не решался проявить свои чувства, потому что на тот момент Агурбаш состояла в браке. Артистку заявление Кикорова несказанно удивило, поскольку она и не подозревала о его страсти. Звезда эстрады отметила, что тогда все же чувствовала их взаимное притяжение, но списывала все на схожесть взглядов и характеров. «У нас была обоюдная симпатия, но я думала, что это были такие личностные симпатии, творческие. Не думала, что Филипп Киркоров обращал на меня внимание как на женщину. Было ощущение, будто у нас постановочная хореография. Мы чувствуем друг друга с полувзгляда, с полуслова. Это какая-то магия, химия. Как будто люди созданы из одного теста», — отметила знаменитость.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Агурбаш добавила, что сейчас им с Киркоровым уже не вернуть былых чувств, хотя оба они одиноки. Однако, оглядываясь назад, она полагает, что поп-королю все же следовало попытать счастья и поухаживать за ней, и, возможно, она стала бы матерью его детей. «Если бы он был более настойчив, у нас могли бы быть очень красивые дети», — заключила певица в беседе с Day.ru. Напомним, Филипп Киркоров в 2005 году развелся с Аллой Пугачевой после 10-летнего брака, а вновь так и не женился. Зато поп-король успел дважды стать отцом, воспользовавшись услугами суррогатной матери.