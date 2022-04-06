Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине

Тема: Военная операция на Украине

22:14 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Президент США Джо Байден заявил, что подписал очередной пакет оборонной помощи для Украины, который в том числе включает противотанковые ракетные комплексы Javelin, передает в среду РИА «Новости».

По словам американского лидера, «передовые вооружения и боеприпасы» поставляются Киеву ежедневно.

Байден не исключил, что эскалация на Украине может продолжаться «длительное время», в связи с чем выразил готовность продолжать оказывать поддержку Киеву на военном, экономическом и других уровнях.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что по поручению главы Белого дома американские власти выделят дополнительную военную помощь Киеву в размере до 100 миллионов долларов. По его словам, это станет шестой поставкой вооружений на Украину из резервов Пентагона с августа 2021 года.

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В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Москве отслеживают заявления лидеров стран НАТО об обеспечении Украины самолетами и системами ПВО, и назвал безответственными поставки летального оружия в страну, отметив, что это может создать угрозу для всей Европы.

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