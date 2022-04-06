Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство РФ в Румынии

12:08 Автор: Виктория Карташева

Источник: Следственный комитет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства нападения на российское посольство в Бухаресте. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в здание посольства России в Бухаресте врезался автомобиль, водитель погиб. В СК отметили, что наезд был спланированной акцией против российского загранучреждения, при этом водитель перед гибелью что-то кричал охране посольства.





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Глава Следственного комитета поручил следователям запросить необходимую для расследования информацию в МИД, чтобы установить детали происшествия.

Ранее Бастрыкин поручил расследовать убийство российских военнопленных под Киевом. В СК подчеркнули, что на видео, опубликованном в Интернете, запечатлен момент убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену.

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