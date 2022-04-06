Бастрыкин: Жириновский оказывал очень большую поддержку СК РФ

15:24 Автор: Михаил Хорошилов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, скончавшийся в среду на 76-м году жизни, оказывал очень большую поддержку Следственному комитету России по различным законодательным инициативам, что позволило добиваться результатов. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду сообщил о кончине Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР не дожил менее трех недель до своего 76-го дня рождения. Два последних месяца он находился в одной из московских клиник, где боролся двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне штамма коронавируса «омикрон».

«Владимир Вольфович был ярчайшей фигурой отечественной политики и всей государственной системы. Яркий, смелый, он никогда не боялся говорить правду и всегда выступал с новаторскими идеями. Очень большую поддержку он оказывал Следственному комитету России по различным законодательным инициативам, что позволило добиваться результатов», — написал Бастрыкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, «колоссальный опыт в области юриспруденции» позволил Жириновскому на протяжении долгого времени «укреплять государственность и проводить весомую работу на законодательном уровне».

Бастрыкин отметил, что лидер ЛДПР порой был резок в высказываниях, «но за этой жесткостью стояли истинное сопереживание и беспокойство за судьбу Родины и за сограждан». «Он искренне любил Россию и чувствовал ее потенциал. Будучи блестяще образованным и эрудированным человеком, прекрасным оратором, Владимир Вольфович хорошо понимал внутренние и внешнеполитические процессы», — подчеркнул глава СК.

В свою очередь книги и статьи, написанные политиком, «стали важным подспорьем для нескольких поколений юристов и политиков», считает он. Бастрыкин уверен, что деятельность Жириновского «заслужила самую высокую оценку со стороны руководства страны и коллег», а «его безвременный уход — тяжелый удар для всего нашего общества».

«Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким в связи с этой невосполнимой утратой», — заключил председатель комитета.

После получения новости о смерти Жириновского депутаты Госдумы прервали пленарное заседание и почтили память политика минутой молчания. Леонид Слуцкий, временно ставший главой фракции ЛДПР в палате парламента, сообщил, что отпевание Владимира Жириновского лично намерен провести патриарх Кирилл.

Соболезнования в связи с кончиной Жириновского уже выразили президент РФ Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер палаты Петр Толстой, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и многие другие.

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