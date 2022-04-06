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Бывший эксклюзив Switch — игра Liberated: Enhanced Edition доберется до Xbox в апреле

Бывший эксклюзив Switch — игра Liberated: Enhanced Edition доберется до Xbox в апреле


Разработчики игры Liberated: Enhanced Edition, которая ранее выходила только на Nintendo Switch, анонсировали версии для новых платформ. Проект выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S и Playstation 4 уже 20 апреля 2022 года.

Liberated: Enhanced Edition — это игра, действия которой разворачиваются на страницах комиксов. Разработчики умело совместили жанр графического романа и экшен с боковой прокруткой. Сюжет игры близок к классическим антиутопиям, где игрокам предстоит встать на сторону сопротивления.

Как отмечают разработчики, версия игры для Xbox Series X | S будет иметь дополнительные улучшения, включая повышение разрешения и производительности. Заявлено разрешение до 1440p при 60 кадрах в секунду на Xbox Series S и разрешение 2160p при 60 кадрах в секунду на Xbox Series X. Плюс на Xbox Series X | S игра получит быстрое время загрузки.


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По материалам: newxboxone

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