CD Projekt RED рассказала, почему выбрала Unreal Engine 5 для нового «Ведьмака»

Вадим Карасев





Студия CD Projekt RED пару недель назад анонсировала новую игру в серии «Ведьмак». Пока о проекте мало подробностей, есть только тизер-изображение и заявление, что проект будет создаваться в сотрудничестве с Epic Games на движке Unreal Engine 5.

В рамках презентации движка Unreal Engine 5 студия CD Projekt Red рассказала, почему она приняла решение создавать нового «Ведьмака» именно на платформе Epic Games. Разработчики заявили, что они хотят в новом «Ведьмаке» создать большой открытый мир, и для них первоочередная задача — сосредоточиться на его проработке. Поэтому студия решила выбрать Unreal Engine, как стабильную площадку для работы, которая «позволит вносить изменения, не влекущие за собой дополнительные технические проблемы».

Отдельно Джейсон Слама, игровой директор нового «Ведьмака», заявил, что его впечатлила технодемка от Quixel на Unreal Engine 4 в средневековом антураже, который подходит для их проекта. Эту демонстрацию можно посмотреть ниже.

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