Джейсон Момоа прокомментировал слухи о романе с Кейт Бекинсейл: "Я просто был галантным"

Вадим Карасев

Джейсон Момоа прокомментировал слухи о своем романе с актрисой Кейт Бекинсейл. Они появились после вечеринки Vanity Fair, которая прошла после церемонии вручения премии "Оскар", где актеров заметили за беседой и флиртом. Джейсон Момоа также накинул на плечи Кейт свой пиджак и, по словам очевидцев, несколько раз ее обнял.

В беседе с Extra TV он заявил, что просто пообщался с актрисой и проявил галантность. Это безумие. Я просто поговорил с женщиной о ее стране, я был в Англии во время съемок "Аквамена 2". Теперь все спрашивают: "Вы встречаетесь?". Ответ — нет, я просто проявил галантность, потому что девушка замерзла", — заявил он.

Актер добавил, что это было проявление вежливости, а в будущем он будет осторожнее. Мы не вместе. Она была милой, я тоже был милым, джентльменом. Больше я никому не дам свой пиджак!





Ранее он опроверг и слухи о воссоединении со своей бывшей супругой, актрисой Лизой Боне. Он заявил, что они всегда будут семьей, однако делают это ради детей, а отношений между ними уже нет. По словам инсайдеров, к расставанию пары привели частые разлуки — Момоа активно занимался карьерой, а Боне занималась воспитанием детей.

Ксения Смирнова