Дженнифер Лопес с дочерью Эммой замечена в мебельном магазине после покупки дома с Беном Аффлеком

Вадим Карасев

Дженнифер Лопес готовится обустраивать дом, который она и Бен Аффлек недавно купили за 50 млн долларов — папарацци застали знаменитость у мебельного магазина в Калвер-Сити в Калифорнии. На публике Лопес появилась в платье-рубашке Zimmermann с ярким тропическим принтом и дополнила образ бежевыми босоножками на платформе. Компанию певице на шопинге составила ее 14-летняя дочь Эмма от бывшего мужа Марка Энтони.





Дженнифер Лопес с дочерью Эммой

Дженнифер охотно проводит время и с детьми своего возлюбленного — недавно она и Бен вместе отвели сына Аффлека от Дженнифер Гарнер на уроки плавания.

В новом особняке пары места явно хватит всем — дом в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе располагает 10 спальнями и 17 ванными комнатами. Но встретить Джей Ло сейчас можно не только в мебельных магазинах — знаменитость не забывает и о своем бизнесе. На днях она заглянула в один из косметических магазинов в Беверли-Хиллз, чтобы посмотреть, как идут продажи ее бренда JLo Beauty. Звезда охотно пообщалась с сотрудниками и покупателями и не отказала им в совместных фотографиях.









Надя Бесчетникова