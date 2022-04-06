Инсайдер: Ubisoft работает над новым вариантом «Королевской битвы»

Вадим Карасев





Известный игровой инсайдер Том Хендерсон, информация которого регулярно подтверждается, рассказал о новом проекте, который создается одной из команд Ubisoft. Он не уточнил, какая именно студия работает над игрой, но поведал о концепции самой игры и ее кодовом названии.

По словам Хендерсона, внутри Ubisoft сейчас создается игра под кодовым названием Pathfinder. Это будет новая «Королевская битва» в PvPvE жанре — игроки должны будут соревноваться друг с другом и с ИИ. Основная задача команд игроков (по 4 человека) — убийство главного босса в центре карты. Чтобы пройти к боссу, нужно будет преодолеть несколько уровней защиты — отбиваясь от врагов. Уровни защиты — это стены с воротами, которые нужно взломать (взломать можно не все), при этом в каждой новой битве они меняются местами. Игроков называют «Героями», у каждого из которых есть свои уникальные способности.

Хендерсон отмечает, что «изображения и видео игры, которые были предоставлены с просьбой об анонимности, демонстрируют схожий графический дизайн с Hyper Scape, который скоро будет закрыт, — игра, однако, кажется немного более мультяшной по своей природе».