Яна Рудковская посмеялась над английской прессой

Продюсер Яна Рудковская высказалась о санкциях Chanel. Звездный продюсер стала героиней публикации об антироссийских санкциях. 47-летняя Яна Рудковская заявила, что иностранные журналисты странно преподнесли о ней информацию. Британское издание осветило скандал с бутиками Chanel, которые отказались продавать вещи россиянкам и заставляли письменно подтверждать, что покупка не будет использоваться на территории России. В статье упомянули высказывания Анны Калашниковой, Снежаны Георгиевой и Яны Рудковской. Продюсера Димы Билана описали как преданную поклонницу бренда, которая считает это решение унизительным. «Яна Рудковская, московский продюсер музыкальных шоу и жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Александра Плющенко, тоже в ужасе, но не винит Путина в том, что он лишил ее любимого бренда», сообщает Mirror. Многодетная мать отреагировала на статью о себе. Яна призналась, что рассказ о ней слегка преувеличен. Продюсер Димы Билана подчеркнула, что не нуждается в одежде.Яна Рудковская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мне приятно, что уже западные таблоиды читают мой Telegram-канал, ну и, как обычно, поняли и написали в свойственной им манере. Меня никто не лишал любимого бренда, у меня его столько, что не только моим детям, внукам, но и правнукам будет, что носить и донашивать. Мною в этот бренд вложены огромные инвестиции и собрана большая коллекция уникальных вещей, некоторые из них существуют в одном экземпляре в мире!» — заверила Рудковская. Намного больше звезду возмутили ошибки. Яна отметила, что ее известного на весь мир мужа назвали неправильным именем. «Самое смешное, что английский Mirror перепутал моего мужа с моим сыном! Как обычно, слышали звон, да не знают где он. Я, оказывается, замужем за олимпийским чемпионом Александром Плющенко! Приехали», — добавила Яна. Поклонники Рудковской посоветовали ей отнестись к этому с юмором. «Значит, сын будет олимпийским чемпионом», «А то Сашенька хочет быть олимпийским чемпионом... Так уже! Вот писаки», — высказались пользователи.