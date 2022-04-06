Комиссию за эквайринг предложили ограничить 0,5%

19:42 Автор: Юлия Катенёва

Законопроект: № 101622-8

Группа депутатов Госдумы предложила ограничить размер банковской комиссии за эквайринг 0,5% от операции. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе палаты.

Инициаторами поправок в закон о банках выступили депутаты фракции СРЗП во главе с председателем Сергеем Мироновым, а также сенатор Ольга Епифанова.

Авторы инициативы отмечают, большая часть расчетов в рознице осуществляется с помощью банковских карт. При этом комиссия банков за эквайринг составляет о 1 до 3,5 процентов.

Этот платеж является обязательным для торговой организации, но фактически бремя оплаты комиссии за эквайринг ложится на плечи потребителей подчеркивается в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается ограничить размер комиссии за эквайринг половиной процента от суммы операции. «Новация касается расчетов в рублях, совершаемых на территории России», — подчеркивают авторы законопроекта.

Это, по их мнению, позволит снять часть финансовой нагрузки с конечного покупателя и будет способствовать сдерживанию роста цен.





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