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Комиссию за эквайринг предложили ограничить 0,5%

Комиссию за эквайринг предложили ограничить 0,5%

19:42  Автор: Юлия Катенёва


Законопроект: № 101622-8



Группа депутатов Госдумы предложила ограничить размер банковской комиссии за эквайринг 0,5% от операции. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе палаты.

Инициаторами поправок в закон о банках выступили депутаты фракции СРЗП во главе с председателем Сергеем Мироновым, а также сенатор Ольга Епифанова.

Авторы инициативы отмечают, большая часть расчетов в рознице осуществляется с помощью банковских карт. При этом комиссия банков за эквайринг составляет о 1 до 3,5 процентов.

Этот платеж является обязательным для торговой организации, но фактически бремя оплаты комиссии за эквайринг ложится на плечи потребителей подчеркивается в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается ограничить размер комиссии за эквайринг половиной процента от суммы операции. «Новация касается расчетов в рублях, совершаемых на территории России», — подчеркивают авторы законопроекта.

Это, по их мнению, позволит снять часть финансовой нагрузки с конечного покупателя и будет способствовать сдерживанию роста цен.


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#банки

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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