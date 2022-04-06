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Konami объявила, что 14 апреля eFootball 2022 получит крупный патч 1.0.0

Konami объявила, что 14 апреля eFootball 2022 получит крупный патч 1.0.0


Футбольный симулятор eFootball 2022 от Konami, который заменил в линейке игр издательства Pro Evolution Soccer, стал одним из главных провалов прошлого года. Условно-бесплатная игра вышла с огромным количеством багов и малым количеством контента. Разработчики несколько раз в течение прошлого года обещали выпустить патч, который исправит проблемы, но этого так и не произошло.

Теперь же Konami объявила, что первый действительно крупный патч для eFootball 2022 выйдет на следующей неделе — 14 апреля. Заявлено, что игроков ждет множество исправлений игрового процесса, новый контент, правка багов, ошибок и многое другое. На сайте Konami можно найти подробное описание, что будет исправлено и улучшено в игре eFootball 2022 с патчем 1.0.0.

Помимо анонса самого патча, в объявлении Konami говорится, что разработчики «настолько сосредоточились на соблюдении графика, что упустили из виду самое главное — качество» при выпуске игры eFootball 2022 в прошлом году.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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