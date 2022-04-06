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Ксении Собчак предсказывают скорый развод

Ксении Собчак предсказывают скорый развод
Ведущая и журналистка Ксения Собчак оставила мужа в России.   Телеведущая вернулась в Россию и сразу пустила в эфир новый выпуск шоу «Осторожно: Собчак!», записанный уже на родине. На сей раз у ведущей «хватило сил» помыть голову и даже сделать макияж. Напомним, в Израиле звезда появлялась перед камерой в неопрятном виде, став объектом насмешек блогера Лены Миро. К слову, акула пера даже посочувствовала светской львице, понимая, что рядом нет ее стилистов. Вместе с тем, Миро предрекла скорый развод Собчак и Богомолова, который бросил жену за границей с ребенком вдвоем, сам же остался в Москве.
Ксения Собчак с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Только вот я не советовала ей хватать ноги в руки и лететь сторожить Костика. Я советовала опередить его и подать на развод первой», — заявила в своем «ЖЖ» Лена Миро теперь. Блогер полагает, что нахождение рядом с мужем уже не спасет их брак, даже с мытой головой. «Костик уже делся, Ксюш, поскольку был не рядом в момент, когда у тебя не было сил помыть голову. А Виторган бы, я думаю, был», — написала Миро.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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