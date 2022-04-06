Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Новикова распродает последнее, чтобы накормить детей

Ксения Новикова распродает последнее, чтобы накормить детей
Певица Ксения Новикова рассказала о своем бедственном положении. Артистка не стесняется рассказывать о проблемах, с которыми столкнулась в последние годы. После развода звезда с трудом сводит концы с концами. Ксения Новикова когда-то была одной из главных звезд группы «Блестящие». Артистка гастролировала с концертами по всей России, а ее красотой восхищались тысячи фанатов. Сейчас же певица появляется на сцене гораздо реже. Как объяснила звезда, ей едва хватает средств на то, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и детям. «На что я тяну детей? Я продаю свои украшения, чтобы мы жили», — поделилась артистка.
Ксения Новикова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас у Новиковой и вовсе возникли проблемы с недвижимостью. У звезды пытаются отнять дом, в котором она многие годы проживает вместе с наследниками. Рассказывая об этом в эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ Ксения не смогла сдержать слез. «Мне пришла повестка. Плати! Конечно, я хочу бороться за свой дом», — подчеркнула Ксения. Сильного мужского плеча у Новиковой тоже нет. С отцом своих детей звезда давно рассталась, а брак с бизнесменом Алексеем Сорокиным и вовсе обернулся катастрофой. Экс-супруга певица обвиняла в агрессии и психологическом насилии. Конечно, все эти испытания легко могли сломить Ксению, но пока она не намерена сдаваться. Артистка уверена, что должна бороться за счастливое будущее и дальше, ведь от ее силы воли зависит благополучие наследников.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Сергей Зверев потерял свой бизнес
Сергей Зверев потерял свой бизнес
Ксения Новикова распродает последнее, чтобы накормить детей
Ксения Новикова распродает последнее, чтобы накормить детей
Нумерология богатства: узнайте, суждено ли вам разбогатеть
Нумерология богатства: узнайте, суждено ли вам разбогатеть
Почему мигают лампочки в квартире: приметы и суеверия
Почему мигают лампочки в квартире: приметы и суеверия
Представлены 30 минут геймплея хоррора The Quarry от создателей Until Dawn
Представлены 30 минут геймплея хоррора The Quarry от создателей Until
«Новая игра+» появится в Dying Light 2 в этом месяце
«Новая игра+» появится в Dying Light 2 в этом месяце
Певица Зара показала маму-именинницу
Певица Зара показала маму-именинницу
Лолита Милявская боится говорить
Лолита Милявская боится говорить
Не менее 8 студий Xbox используют Unreal Engine 5 в своих играх
Не менее 8 студий Xbox используют Unreal Engine 5 в своих играх
Ubisoft объявила о прекращении поддержки Ghost Recon Breakpoint
Ubisoft объявила о прекращении поддержки Ghost Recon Breakpoint
"Женщина, инструкция по эксплуатации" и не только: в соцсетях критикуют обложку Men's Health
"Женщина, инструкция по эксплуатации" и не только: в
Татьяна Брухунова пожаловалась на жесточайшую травлю в Сети
Татьяна Брухунова пожаловалась на жесточайшую травлю в Сети

Топ на сегодня

Оксана Самойлова с ужасом рассказала о взрослении детей
Оксана Самойлова с ужасом рассказала о взрослении детей
Николай Цискаридзе рассказал, когда надо уходить с балетной сцены
Николай Цискаридзе рассказал, когда надо уходить с балетной сцены
Ирина Пегова прогулялась с повзрослевшей дочкой по Красной площади
Ирина Пегова прогулялась с повзрослевшей дочкой по Красной площади
6 способов найти общий язык и подружиться с Тельцами
6 способов найти общий язык и подружиться с Тельцами
Кети Топурия показала подросших дочку и сына на пляже в Дубае
Кети Топурия показала подросших дочку и сына на пляже в Дубае

Еще по теме

Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова беременна от нового мужа
Ксения Новикова: «Продюсеры ничего не делают для «Блестящих»
Клара Новикова рассказала, сколько она стоила
Клара Новикова откровенно рассказала о раке