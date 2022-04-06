Ксения Новикова распродает последнее, чтобы накормить детей

Певица Ксения Новикова рассказала о своем бедственном положении. Артистка не стесняется рассказывать о проблемах, с которыми столкнулась в последние годы. После развода звезда с трудом сводит концы с концами. Ксения Новикова когда-то была одной из главных звезд группы «Блестящие». Артистка гастролировала с концертами по всей России, а ее красотой восхищались тысячи фанатов. Сейчас же певица появляется на сцене гораздо реже. Как объяснила звезда, ей едва хватает средств на то, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и детям. «На что я тяну детей? Я продаю свои украшения, чтобы мы жили», — поделилась артистка.Ксения Новикова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас у Новиковой и вовсе возникли проблемы с недвижимостью. У звезды пытаются отнять дом, в котором она многие годы проживает вместе с наследниками. Рассказывая об этом в эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ Ксения не смогла сдержать слез. «Мне пришла повестка. Плати! Конечно, я хочу бороться за свой дом», — подчеркнула Ксения. Сильного мужского плеча у Новиковой тоже нет. С отцом своих детей звезда давно рассталась, а брак с бизнесменом Алексеем Сорокиным и вовсе обернулся катастрофой. Экс-супруга певица обвиняла в агрессии и психологическом насилии. Конечно, все эти испытания легко могли сломить Ксению, но пока она не намерена сдаваться. Артистка уверена, что должна бороться за счастливое будущее и дальше, ведь от ее силы воли зависит благополучие наследников.