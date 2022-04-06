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Лера Кудрявцева рассказала, как относится к своей невестке

Лера Кудрявцева рассказала, как относится к своей невестке
50-летняя телеведущая Лера Кудрявцева не только молодая мама, но еще свекровь и бабушка. Лера Кудрявцева в первый раз стала мамой довольно рано: в 1990 году она родила сына Жанна от первого мужа — барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка. Несколько лет назад отпрыск телеведущей создал собственную семью и успел подарить звезде НТВ внука Льва, которому в этом году исполнится четыре года.
Кудрявцева рассказала, что супруга Жанна пришлась ей по душе и они прекрасно поладили. По словам телеведущей, она вообще не конфликтный человек, а в отношениях с невесткой руководствуется прежде всего интересами сына.
Невестка Леры Кудрявцевой - фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Думаю, я лучшая свекровь! Со всеми нахожу общий язык, всех люблю и помогаю. Главное, чтобы моему сыну было хорошо. Моя невестка Настя — прекрасная мама, конечно, она гиперопекает, трясется над моим внуком Левушкой, но мне это очень нравится. Я точно не та свекровь, которую ненавидят, мне кажется, Настя меня тоже любит»,  —цитирует знаменитость wday.ru. Да и, справедливости ради, стоит отметить, что Кудрявцевой просто некогда вмешиваться в семью сына, ведь она сама не так давно родила ребенка молодому мужу – хоккеисту Игорю Макарову. Не секрет, что дочка телеведущей всего на пару месяцев младше ее внука, так что сейчас знаменитость всецело поглощена тем, как совмещать карьеру и заботу о Маше.
Лера Кудрявцева с дочерью, невесткой и внуком - фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Отказаться от работы Кудрявцева никак не может, поскольку ее муж еще два года назад завершил спортивную карьеру и пока не нашел себе нового дела по душе, а все материальные хлопоты легки на плечи телеведущей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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