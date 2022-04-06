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Максим Галкин платит миллионы за проживание в Израиле

Максим Галкин платит миллионы за проживание в Израиле
Журналисты выяснились, где живет артист Максим Галкин. Телеведущий платит миллион рублей в переводе на российские деньги за виллу в Кесарии, где сейчас живет с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми — Лизой и Гарри. Добавим, что вилла в Кесарии площадью 650 квадратных метров. Поговаривали, что в 2015 году Пугачева ее купила, но звезда эти слухи категорично опровергла.
Максим Галкин с женой В Кесарии Алла Пугачева также поправляет свое здоровье. Именно здесь находится ее любимая клиника, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин примерно месяц назад отправились в Израиль вместе со своими детьми. О сроках их возвращения в Россию ничего пока неизвестно.    
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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