Минобороны РФ: За ночь уничтожено 24 военных объекта Украины
Тема: Военная операция на Украине
10:37 Автор: Варвара Комарова
Источник: Минобороны
В течение минувшей ночи оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска поразили 24 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом заявил в ходе утреннего брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщается на сайте ведомства.
«Среди них: зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск», — уточнил Конашенков.
Утром Вооруженные силы РФ уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах Радехова, Казатина, Просяной, Николаева и Новомосковска. В воздухе сбито 4 беспилотных летательных аппарата.
Ранее в Минобороны заявляли, что Вооруженные силы Украины провели постановочную съемку якобы погибших мирных жителей от насилия российских военных, а украинские спецслужбы организовали подобные мероприятия в Сумах, Конотопе и других городах.
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