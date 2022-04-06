Минобороны РФ: За ночь уничтожено 24 военных объекта Украины

Тема: Военная операция на Украине

10:37 Автор: Варвара Комарова

Источник: Минобороны

В течение минувшей ночи оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска поразили 24 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом заявил в ходе утреннего брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщается на сайте ведомства.

«Среди них: зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск», — уточнил Конашенков.

Утром Вооруженные силы РФ уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах Радехова, Казатина, Просяной, Николаева и Новомосковска. В воздухе сбито 4 беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Минобороны заявляли, что Вооруженные силы Украины провели постановочную съемку якобы погибших мирных жителей от насилия российских военных, а украинские спецслужбы организовали подобные мероприятия в Сумах, Конотопе и других городах.

США направит на Украину военную помощь в размере до $100 млн

#Украина