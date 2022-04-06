Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » "Не продам родину за Chanel": россиянки запустили челлендж против запрета бренда носить его вещи в России

"Не продам родину за Chanel": россиянки запустили челлендж против запрета бренда носить его вещи в России

"Не продам родину за Chanel": россиянки запустили челлендж против запрета бренда носить его вещи в России

Российские клиентки Chanel отреагировали на ситуацию с отказом бренда продавать продукцию жителям России и запустили челлендж: они уничтожают вещи французского модного дома, записывают это на видео и выкладывают в соцсети.

Привозить люкс из-за санкций в Россию больше нельзя, поэтому при покупке вещей бренда за границей россиянок просят подписать соглашение, что они обязуются не носить продукцию Chanel на Родине. К такому решению бренд пришел из-за санкций, которые ввели после начала военной спецоперации РФ на Украине. 

Первой от сумки Chanel избавилась актриса и телеведущая Марина Ермошкина. Она опубликовала видео в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) и заявила: Для нас — русских девушек — наличие Шанель в нашей жизни не играет никакой роли. Это мы были всегда лицом этого бренда, это мы с детских лет ставили целью купить сумку этого бренда. И покупали. Но ни одна сумка, ни одна вещь не стоит моей любви к своей Родине, не стоит моего уважения к себе, я против русофобии, я против бренда, который поддерживает русофобию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Шанель — это просто аксессуар. Аксессуар, который в какой-то момент решил унизить людей, моих соотечественников, решил дискриминировать людей по национальному признаку, чего я не потерплю. Ведь главное — это принципы, и не то, что у тебя в руках, а то, что у тебя внутри.

Если за Chanel нужно продать Родину, то такая Chanel мне не нужна. Ее примеру последовали многие медиаперсоны и пользователи сети, в том числе диджей Екатерина Гусева и Виктория Боня.

После видео с "избавлением" от Chanel в сети также запустили хештег #ШанельДавайДоСвидания, в рамках которого призывают бойкотировать бренд. Принять участие в челлендже приглашают даже тех, у кого нет вещей этого бренда — в этом случае пользователям сети достаточно перечеркнуть логотип Chanel на листе бумаги.

В сети отнеслись к такой акции неоднозначно. Многие согласились с тем, что бойкотировать бренд за русофобию необходимо. Однако другие решили, что уничтожать дорогие вещи, которые могли бы послужить, ради акции — плохая идея. Некоторые также призывают продать вещи бренда и направить вырученные средства на благотворительность.

Новости о протесте россиянок против Chanel просочились и в западную прессу. Так, издание The Mirror процитировало Яну Рудковскую, которая ранее была поклонницей бренда, Снежану Георгиеву и Анну Калашникову.


Скриншот статьи The Mirror

Снежана Георгиева и Яна Рудковская уже отреагировали на статью и отметили, что их слова переврали.

Ну с почином меня. Неплохой наглядный пример дословного перевода со стороны иностранной прессы. Моя ироничная заметка в восемь строчек про ушедший в мир иной бренд. И про то, что я постараюсь найти в себе разумность и не опуститься до их уровня… Перефразирована в три строчки наполненные любовью к бренду и мечтой о его возвращении. Прелесть. Улыбаюсь, — написала Снежана в своем телеграм-канале.

Мне приятно, что уже западные таблоиды читают мой телеграм-канал, ну и как обычно поняли и написали в свойственной им манере. Меня никто не лишал любимого бренда, у меня его столько, что моим не только детям, внукам, но и правнукам будет что носить и донашивать. Мною в этот бренд вложены огромные инвестиции и собрана большая коллекция уникальных вещей, некоторые из них существуют в одном экземпляре в мире! Самое смешное, что английский Mirror перепутал моего мужа с моим сыном! Как обычно, "слышали звон, да не знают где он". Я, оказывается, замужем за олимпийским чемпионом Александром Плющенко! Приехали, — возмутилась Яна Рудковская.

Ранее о продукции бренда категорично высказалась российский дизайнер Вика Газинская, которая заявила, что Chanel носят только "безвкусные женщины".


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Konami объявила, что 14 апреля eFootball 2022 получит крупный патч 1.0.0
Konami объявила, что 14 апреля eFootball 2022 получит крупный патч
Официально: дату релиза Two Point Campus на Xbox и в Game Pass перенесли
Официально: дату релиза Two Point Campus на Xbox и в Game Pass
Валерия высказалась о смерти Владимира Жириновского
Валерия высказалась о смерти Владимира Жириновского
4 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
4 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Бывший эксклюзив Switch — игра Liberated: Enhanced Edition доберется до Xbox в апреле
Бывший эксклюзив Switch — игра Liberated: Enhanced Edition доберется
Дженнифер Лопес с дочерью Эммой замечена в мебельном магазине после покупки дома с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес с дочерью Эммой замечена в мебельном магазине после
Ани Лорак вынуждена заботиться о своих родителях
Ани Лорак вынуждена заботиться о своих родителях
Владимир Жириновский умер от тяжелой болезни
Владимир Жириновский умер от тяжелой болезни
CD Projekt RED рассказала, почему выбрала Unreal Engine 5 для нового «Ведьмака»
CD Projekt RED рассказала, почему выбрала Unreal Engine 5 для нового
Инсайдер: Ubisoft работает над новым вариантом «Королевской битвы»
Инсайдер: Ubisoft работает над новым вариантом «Королевской битвы»
Максим Галкин платит миллионы за проживание в Израиле
Максим Галкин платит миллионы за проживание в Израиле
Татьяну Лазареву считают сумасшедшей
Татьяну Лазареву считают сумасшедшей

Топ на сегодня

Crystal Dynamics объявили о разработке новой Tomb Raider на Unreal Engine 5
Crystal Dynamics объявили о разработке новой Tomb Raider на Unreal
"Женщина, инструкция по эксплуатации" и не только: в соцсетях критикуют обложку Men's Health
"Женщина, инструкция по эксплуатации" и не только: в
Ингеборга Дапкунайте зарабатывала миллионы в России
Ингеборга Дапкунайте зарабатывала миллионы в России
Ксения Собчак рассказала, где она находится
Ксения Собчак рассказала, где она находится
Лолита Милявская боится говорить
Лолита Милявская боится говорить

Еще по теме

Дочь Уилла Смита стала лицом дома Chanel
Chanel представил новую коллекцию M&#233;tiers d'Art в Париже
Место Лагерфельда в Chanel займет Виржини Виар
Светлана Бондарчук рассказала русофобстве за рубежом