"Не продам родину за Chanel": россиянки запустили челлендж против запрета бренда носить его вещи в России

Вадим Карасев

Российские клиентки Chanel отреагировали на ситуацию с отказом бренда продавать продукцию жителям России и запустили челлендж: они уничтожают вещи французского модного дома, записывают это на видео и выкладывают в соцсети.

Привозить люкс из-за санкций в Россию больше нельзя, поэтому при покупке вещей бренда за границей россиянок просят подписать соглашение, что они обязуются не носить продукцию Chanel на Родине. К такому решению бренд пришел из-за санкций, которые ввели после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Первой от сумки Chanel избавилась актриса и телеведущая Марина Ермошкина. Она опубликовала видео в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) и заявила: Для нас — русских девушек — наличие Шанель в нашей жизни не играет никакой роли. Это мы были всегда лицом этого бренда, это мы с детских лет ставили целью купить сумку этого бренда. И покупали. Но ни одна сумка, ни одна вещь не стоит моей любви к своей Родине, не стоит моего уважения к себе, я против русофобии, я против бренда, который поддерживает русофобию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Шанель — это просто аксессуар. Аксессуар, который в какой-то момент решил унизить людей, моих соотечественников, решил дискриминировать людей по национальному признаку, чего я не потерплю. Ведь главное — это принципы, и не то, что у тебя в руках, а то, что у тебя внутри.

Если за Chanel нужно продать Родину, то такая Chanel мне не нужна. Ее примеру последовали многие медиаперсоны и пользователи сети, в том числе диджей Екатерина Гусева и Виктория Боня.

После видео с "избавлением" от Chanel в сети также запустили хештег #ШанельДавайДоСвидания, в рамках которого призывают бойкотировать бренд. Принять участие в челлендже приглашают даже тех, у кого нет вещей этого бренда — в этом случае пользователям сети достаточно перечеркнуть логотип Chanel на листе бумаги.

В сети отнеслись к такой акции неоднозначно. Многие согласились с тем, что бойкотировать бренд за русофобию необходимо. Однако другие решили, что уничтожать дорогие вещи, которые могли бы послужить, ради акции — плохая идея. Некоторые также призывают продать вещи бренда и направить вырученные средства на благотворительность.

Новости о протесте россиянок против Chanel просочились и в западную прессу. Так, издание The Mirror процитировало Яну Рудковскую, которая ранее была поклонницей бренда, Снежану Георгиеву и Анну Калашникову.





Скриншот статьи The Mirror

Снежана Георгиева и Яна Рудковская уже отреагировали на статью и отметили, что их слова переврали.

Ну с почином меня. Неплохой наглядный пример дословного перевода со стороны иностранной прессы. Моя ироничная заметка в восемь строчек про ушедший в мир иной бренд. И про то, что я постараюсь найти в себе разумность и не опуститься до их уровня… Перефразирована в три строчки наполненные любовью к бренду и мечтой о его возвращении. Прелесть. Улыбаюсь, — написала Снежана в своем телеграм-канале.

Мне приятно, что уже западные таблоиды читают мой телеграм-канал, ну и как обычно поняли и написали в свойственной им манере. Меня никто не лишал любимого бренда, у меня его столько, что моим не только детям, внукам, но и правнукам будет что носить и донашивать. Мною в этот бренд вложены огромные инвестиции и собрана большая коллекция уникальных вещей, некоторые из них существуют в одном экземпляре в мире! Самое смешное, что английский Mirror перепутал моего мужа с моим сыном! Как обычно, "слышали звон, да не знают где он". Я, оказывается, замужем за олимпийским чемпионом Александром Плющенко! Приехали, — возмутилась Яна Рудковская.

Ранее о продукции бренда категорично высказалась российский дизайнер Вика Газинская, которая заявила, что Chanel носят только "безвкусные женщины".

Ксения Смирнова