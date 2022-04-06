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«Новая игра+» появится в Dying Light 2 в этом месяце

«Новая игра+» появится в Dying Light 2 в этом месяце


Студия Techland после релиза Dying Light 2 активно поддерживает и развивает проект. Игра уже получила несколько дополнений с бесплатным косметическим контентом. Кроме того, разработчики смогли решить проблему с ограничением в 30 FPS на Xbox Series S, а также выпустили апдейт для первой части Dying Light для консолей Xbox и Playstation нового поколения.

Вместе с тем, создатели Dying Light 2 работают над некоторым нововведениями, о которых давно просят игроки. Одно из таких нововведений — режим «Новая игра+», которая позволит игрокам повторной пройти проект. Студия Techland объявила, что в планах у нее добавить новый режим в игру до конца апреля, то есть уже в этом месяце.

Отметим, что грядущее обновление с режимом «Новая игра+» будет включать также массу исправлений багов и ошибок, о чем тоже сообщили разработчики.

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По материалам: newxboxone

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