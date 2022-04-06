Нумерология богатства: узнайте, суждено ли вам разбогатеть

Вадим Карасев

Нумерология отвечает на множество вопросов. Числа могут дать ответ на вопрос о том, какая вас может ждать судьба. Эксперты в этой области рассказали, как узнать, суждено ли вам стать богатыми.

Набегая немного вперед, хотелось бы отметить, что достижение богатства — это не вопрос судьбы, а результат ваших действий. Числа лишь регулируют вероятность, с которой вам будет суждено стать очень богатыми. Старайтесь следовать пяти золотым правилам притяжения успеха, без которых не достичь высот на этом поприще.

Нумерологические расчеты

Для того, чтобы узнать, суждено ли вам разбогатеть, нужно рассчитать финансовое число судьбы. Для этого вам понадобится название населенного пункта, в котором вы родились, ваше имя и дата рождения. По специальной таблице, приведенной ниже, переведите первые буквы имени и места вашего рождения в цифры:





Теперь сложите вместе эти цифры с цифрами, составляющими вашу дату рождения. Для примера возьмем человека с именем Мария, рожденной 19 января 1994 года в Санкт-Петербурге. Вот что мы получаем:

(1+9+0+1+1+9+9+4)+1+5=40. складываем до тех пор, пока не получим число от 1 до 9. 4+0=4. Получается, что число судьбы для заданных параметров — Четыре. Осталось лишь ее расшифровать.

Расшифровка чисел финансовой судьбы

Единица. Вероятность разбогатеть довольно велика. Чтобы приблизить успех в работе и финансовой сфере, вам стоит больше общаться с людьми, набираться опыта и перенимать чужие секреты.

Двойка. Если при расчетах вы получили число 2, значит ваш путь к денежному успеху, скорее всего, будет тернистым, но возможным. Вам необходимо полагаться в первую очередь на самих себя. Еще не стоит отвлекаться на побочные дела. Оставайтесь сфокусированными.

Тройка. Число 3 — это духовное число. Для вас богатством являются не деньги, не золото, не имущество, а духовная сила, знания. Вы можете быть счастливыми и без большого банковского счета. Как только вы это осознаете, то вам сразу станет жить намного проще.

Четверка. Это число баланса и гармонии, поэтому несметных богатств вам не предначертано самой Вселенной. Ваша жизнь, скорее всего, будет наполнена успехом, но не только в финансовой сфере, а еще и в любви. Деньги не первостепенны для вас.

Пятерка. Число 5 одобряет двойственность, поэтому вам вполне возможно светит как удача в любовных делах, так и в работе и бизнесе. Скорее всего, вы можете стать богаче, чем думаете. Главное в вашем случае — это не знания или мотивация, а умение найти применение способностям.

Шестерка. Успех в деньгах и работе придет к вам тогда, когда вы научитесь креативно подходить к решению задач. Обычная работа и обычная жизнь — это не про вас. Не бойтесь отличаться от других и искать такую работу. Которая удовлетворяла бы вас по всем фронтам.

Семерка. Это число случайной удачи, поэтому ваши шансы на денежный успех оценить невозможно. Не исключено, что в вашей жизни появятся несметные богатства, но потом исчезнут. Семерка непредсказуема, поэтому вам не стоит переживать об упущенных возможностях, ведь появятся новые.

Восьмерка. Вероятность того, что человек, рожденный под управлением Восьмерка, разбогатеет, максимально велика. Скорее всего, у вас очень хорошо развита финансовая «чуйка». Не бойтесь доверять интуиции.

Девятка. Число Девять всегда дает человеку то, чего он заслуживает. Чтобы быть успешнее в сфере денег и работы, вам необходимо больше трудиться и не забывать о том, что рано или поздно ваши усилия окупятся.