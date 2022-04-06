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Официально: дату релиза Two Point Campus на Xbox и в Game Pass перенесли

Официально: дату релиза Two Point Campus на Xbox и в Game Pass перенесли


Разработчики игры Two Point Campus объявили, что их проект не выйдет в ранее назначенные сроки. Планировалось, что игра станет доступна 17 мая на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах, а сразу после релиза будет добавлена в Game Pass. В итоге, издательство SEGA назначило новую дату релиза Two Point Campus — это 9 августа 2022 года.

Напомним, что Two Point Campus — это идейное продолжение Two Point Hospital. В Two Point Campus игрокам предложат создавать свой собственный университетский кампус, определять направления обучения студентов и справляться с различными сложностями. Как и игра про госпиталь, Two Point Campus будет снабжена соответствующим юмором.

Ниже можно посмотреть новые дневники разработчиков Two Point Campus.


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По материалам: newxboxone

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