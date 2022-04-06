Почему мигают лампочки в квартире: приметы и суеверия

Вадим Карасев

Существует огромное число различного рода примет и суеверий. Настало время ознакомиться с теми из них, которые помогают объяснить мигание лампочки в доме.

Есть много примет, которые говорят о приближающейся опасности. Мигающую лампочку часто относят к одной из них, но не нужно сразу впадать в панику. Ведь есть и хорошие приметы, связанные с этим явлением.

Считается, что лампочка может мигать, если человек очень сильно раздражен. Действительно, если возникает какая-то плохая ситуация или что-то очень сильно выводит человека из себя, такой эффект указывает на сильные скачки в биополе.

Лампочка может мигать в период ссор или возрастания недовольства в семье или в коллективе. Иными словами, это указывает на то, что сейчас может произойти нечто очень неприятное — кто-то выйдет из себя или начнется ссора.

Мигающие лампочки часто можно увидеть в фильмах ужасов про приведений. Это появилось не просто так. Ведь душа умершего человека также обладает большой энергией. Именно поэтому при прохождении души через лампочку или пространство около нее, появляется такой эффект. Интересно, что это действительно доказанный наблюдениями факт, а не просто голословные выводы.

Единожды мигнувшая лампочка может указывать на то, что в вашей жизни грядут какие-то очень важные изменения. Скорее всего, они стали актуальными как раз в этот момент времени.

Мигание лампочки периодически происходит в те моменты, когда рядом с ней оказывается человек с очень сильным биополем. Перебои в ее работе происходят как раз в тот момент, когда вы рядом с этим человеком, потому что ваши ауры усиливают друг друга.

Если лампочка стала мигать примерно в то же время, когда вы или кто-то из ваших близких начал болеть, это указывает на наличие сильного сглаза или проклятия.

Когда в плод растущего в чреве женщины ребенка вселяется его душа, также могут мигать лампочки. Если недавно забеременевшая женщина заметила, как внезапно мигнула лампочка, это значит, что ее ребенок обрел духовную связь со Вселенной.

Если лампочка мигнула прямо перед выходом из дома (не важно, собрались вы на работу или в дальнее путешествие), это значит, что вас ждет удача в пути.

Если лампочка мигнула сразу после того, как кто-то ушел из вашего дома, это может указывать на то, что среди гостей был скрытый недоброжелатель, который полон злобы или зависти.