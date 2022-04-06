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Представлены 30 минут геймплея хоррора The Quarry от создателей Until Dawn

Представлены 30 минут геймплея хоррора The Quarry от создателей Until Dawn


Пару недель назад разработчики из студии Supermassive Games представили свою новую игру — кинематографический хоррор The Quarry. Студия Supermassive Games известна по играм в подобном жанре — именно они являются создателями Until Dawn и проектов серии The Dark Pictures Anthology.

Сегодня портал IGN опубликовал 30 минут геймплея игры The Quarry, которые можно посмотреть ниже. Напомним, что сама игра должна выйти 10 июня 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, PC и других платформах. Она рассказывает о девяти вожатых-подростках, которые проводят последнюю ночь в лагере. Как и в других играх от Supermassive, действия игроков будут напрямую влиять на сюжет.


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Заявлено, что игра The Quarry получит на старте полную русскую локализацию.

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По материалам: newxboxone

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