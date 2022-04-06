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Срок реализации инвестпроектов в лесопромышленном комплексе продлили

Срок реализации инвестпроектов в лесопромышленном комплексе продлили

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Предприятия лесопромышленного комплекса, реализующие приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, получат отсрочку выполнения обязательств инвестора. Такое постановление кабмина от 28 марта 2022 года № 492 вступает в силу 6 апреля.

Срок выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренных в период с 1 марта по 1 сентября 2023 года, продлен на один год.

По действующим правилам, нарушение инвестором исполнения поквартального графика реализации приоритетного проекта является основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка.

Законы, вступающие в силу с 6 апреля


Принятые меры позволят не допустить остановки производств и сокращения выпуска продукции лесопромышленного комплекса, а также помогут сохранить рабочие места на предприятиях, отметили и в кабмине.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#бизнес #инвестиции


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По материалам: pnp.ru

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