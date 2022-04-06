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Татьяна Лазарева опустила Россиян сидя за границей

Татьяна Лазарева опустила Россиян сидя за границей
Артистка Татьяна Лазарева, которая сделала карьеру в России, уже много лет проживает в Европе. Недавно артистка перебралась в Испанию, где у нее имеется недвижимость. Сидя за границей, Татьяна Лазарева не упускает возможности облить грязью Россию и соотечественников. Татьяна Юрьевна очень переживает по поводу политических событий, происходящих сейчас в мире, и не скрывает негативных эмоций. «Я не рыдаю! Я просто в ярости! Я в злости на всех нас! — заявила 55-летняя актриса, много лет строившая карьеру в России. — Мы с вами не замечаем нищету. Не замечаем матерящихся матерей, их детей родом из 90-х, которые никому не нужны. Сами-то мы живем в Москве, дети наши учатся за границей. Мы не замечаем взрослых, которые пьют и не видят никакого выхода. Да, мы все видели это, но не могли с этим ничего сделать. Я вот, например, ездила по стране и видела нищету деревень, этот упадок духа...»
Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Лазарева прошлась и по Константину Эрнсту, отметив, что он не особенно-то уважает массового зрителя Первого канала. «Он показывает по телевизору высокоинтеллектуальные фильмы и передачи лишь поздно вечером, потому что люди не поймут. Потому что они тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку! Все это было, видели. Образование в упадке, учителя стали нищими духом. Все системы развалились. И мы все в этом участвуем», — резюмировала артистка. Напомним, в последнее время телеведущая часто высказывается о текущей ситуации, причем весьма резко. Из-за чего ее жестко критикуют. Несмотря ни на что, актриса продолжает отстаивать свою позицию. «Режьте меня на куски, ешьте с маслом, — отмечает она. — Можете мне хоть сколько говорить, что это не так. Но я уверена, что России предстоит большая работа, и она еще даже не началась. На наших глазах творится история. А мы в ней кто? Участники!».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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