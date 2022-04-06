Татьяну Лазареву считают сумасшедшей

Артистка Татьяна Лазарева шокировала россиян своими высказываниями. Недавно артистка, завершившая карьеру в России, эмигрировала в Испанию, где постоянно поливает грязью соотечественников и нагнетает и без того непростую ситуацию. Коллеги Татьяны Лазаревой считают, что она попросту сходит с ума. К слову, не так давно Лазарева действительно призналась, что имеет проблемы с психикой, из-за чего была вынуждена долгое время сидеть на лекарственных препаратах. «Принимаю антидепрессанты в небольшой дозе, потому что у меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем (Михаилом Шацем, — прим. ред.)», — откровенничала Татьяна Юрьевна несколько месяцев назад.Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Похоже, в текущей обстановке проблемы 55-летней артистки со здоровьем обострились. Сейчас Лазарева, по мнению своих коллег, несет полную чушь по поводу происходящего в мире. «Константин Эрнст показывает по телевизору высокоинтеллектуальные фильмы и передачи лишь поздно вечером, потому что люди не поймут. Потому что они тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку! Все это было, видели. Образование в упадке, учителя стали нищими духом. Все системы развалились. И мы все в этом участвуем», — негодовала на днях Татьяна Юрьевна. По поводу слов актрисы высказались ее коллеги и подписчики. «Господи, вы с ума сошли...» — поделилась звезда сериалов Ольга Сухарева. «Таня, ну до такого опуститься, вы уже совсем»; «Татьяна, что с вами произошло? Вы пьете?!»; «Разочаровалась в вас, Татьяна, считала вас думающей и адекватной актрисой, а вы сумасшедшая! Лечитесь...»; «Вы вообще в своем уме? Вы там одна в Испании? вам нужна помощь!» — переживает публика.