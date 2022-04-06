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У Spletnik новый владелец. Александр Винокуров купил у Полины Юмашевой "Креатив медиа"

У Spletnik новый владелец. Александр Винокуров купил у Полины Юмашевой "Креатив медиа"

Александр Винокуров стал владельцем компании "Креатив медиа", которая управляет изданиями Spletnik, The Village и Wonderzine. Ее он приобрел у Полины Юмашевой. С 2020 года Винокуров занимал пост гендиректора "Креатив медиа".

Владелец юрлица сменился 28 марта, но стороны договорились о сделке еще до начала специальной военной операции на Украине и блокировки The Village в России. Сумма сделки не раскрывается.

Винокуров пояснил Spletnik, что решение обсуждалось давно, хотя и оказалось в итоге случайным.

Дочка читает Spletnik, сын шлет ссылки на Wonderzine про всякие интимные инновации. Как здесь бросить,

 — иронизирует Винокуров и добавляет, что, несмотря на сложности медийного рынка, важно дать шанс командам продолжить развивать свои проекты.

Новость уже комментируют в телеграм-каналах:

Надо же — и в эти темные времена есть инвесторы, готовые инвестировать в СМИ,

— написала в своем телеграм-канале Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией компании "Яндекс".

Ранее Винокуров инвестировал в издание Republic и телеканал "Дождь" (признаны в РФ иноагентами).

Полина Юмашева, бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски, остается собственником издательского дома Forward Media Group ("Интерьер + Дизайн", в прошлом — журнал Hello!).

Первым новостью поделился блогер sunnyrain.


Сплетник
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По материалам: spletnik.ru

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