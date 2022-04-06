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Валерия высказалась о смерти Владимира Жириновского

Валерия высказалась о смерти Владимира Жириновского
Певица Валерия скорбит о смерти легендарного политика. На 76 году жизни умер руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский после продолжительного лечения от последствий коронавируса. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Владимир Жириновский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря», — сказал Володин на очередном заседании. Певица Валерия выразила соболезнования близким и написала в своем телеграме прощальные слова. «Эх, мы до последнего надеялись, что справится, выживет. Сейчас он так нужен стране», — сказала Валерия.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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