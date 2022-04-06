Владимир Жириновский: Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть!

Бессменный лидер ЛДПР скончался в среду, 6 марта, после продолжительной болезни

16:03 Автор: Юлия Сапрыгина

О смерти Владимира Жириновского первым сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 6 марта. Депутаты почтили память коллеги минутой молчания. Прощание с создателем и бессменным лидером ЛДПР пройдет в Колонном зале Дома Союзов, похоронят политика на Троекуровском кладбище.

Врачи боролись за жизнь политика больше месяца

Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу 2 февраля. Врачи диагностировали у политика омикрон-штамм коронавируса. Позднее к этому диагнозу добавилась двусторонняя пневмония.

Жириновский одним из первых в стране сделал прививку от коронавируса — он стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований вакцины. 20 декабря стало известно, что депутат вакцинировался в восьмой раз.

Больше месяца врачи Центральной клинической больницы боролись за жизнь политика, но 6 апреля Владимир Жириновский скончался. Ему было 75 лет.

«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России, — сказал Вячеслав Володин, комментируя сообщение о смерти Жириновского. — Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел».

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, коллеги, соратники, избиратели и все, кто знал Жириновского, ценили его как истинного патриота, стремившегося приносить максимальную пользу стране.

Историк, юрист, военный — жизнь до ЛДПР

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).

После окончания школы поступил на историко-филологический факультет Института восточных языков при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, который с отличием окончил в 1970 году. Позднее, в 1977 году, Владимир Жириновский также закончил вечернее отделение юридического факультета того же университета.

После поучения первого высшего образования в 1970-1972 годах Владимир Жириновский служил в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси. А сразу после этого с 1972 по 1975 годы работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира.

С 1975 по 1983 годы Жириновский был сотрудником Инюрколлегии Министерства юстиции СССР. А с 1983 по 1990 годы — возглавлял юридический отдел издательства «Мир».

А в конце 1989 года он вошел в инициативную группу по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза. В марте 1990 года прошёл учредительный съезд партии, на котором Владимир Жириновский был избран её лидером. ЛДПР он возглавлял более 30 лет.

О создании новой партии: Я понял, что я не хуже…

Уже в студенческие годы, Жириновский заинтересовался политикой. Например, направил письмо в ЦК КПСС, в котором изложил свои предложения о проведении ряда реформ в стране. Об этом он рассказал «Парламентской газете» более пяти лет назад в интервью по случаю своего 70-летия.

«В 1967 году я направил Брежневу письмо с программой экономических преобразований в стране, в связи с чем меня потом в горком вызывали для разъяснений… А вообще это всё с детства у меня. Когда я вижу, что остальные молчат или говорят что-то неверное, то не молчу, а поправляю», — рассказал Владимир Жириновский.

В конце 1989 года он вошел в инициативную группу по созданию ЛДПР, а спустя три месяца на учредительном съезде партии был избран ее лидером. Впрочем, политическая карьера Жириновского могла сложиться и по-другому. Уже известного своими яркими высказываниями Жириновского в 90-е звали во многие политические объединения.

«В партию впервые я хотел вступить не 1980-е, а в 1977 году. Тогда это была нелегальная организация, и мне крупно повезло, что меня не арестовали вместе с создателями этой партии. А в конце 1980-х, когда стало больше свобод и разрешили многопартийность, меня стали везде звать выступить. Тогда я понял, что не хуже, а во многом и лучше тех людей, которые выходили на первый план» — рассказал Жириновский об идее создать ЛДПР.

За что Жириновский попал в Книгу рекордов России

Владимир Жириновский вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний. Он шесть раз баллотировался на пост главы России. АФОРИЗМЫ ОТ ЖИРИНОВСКОГО — От чего коровы с ума сходят? От британской демократии.



— Наша партия может стать для Путина стратегическим партнером, которым можно пугать Запад.



— Наша власть — как фруктовое желе. А надо, чтобы это был твердый кусок мяса, хорошо прожаренный, хорошо проперченный.



— Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть!



— Нам нужны средства массовой информации другой ориентации.



— Не надо заставлять детей учить английский, пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски.



— Я из бедных, но образованный.



— Я мечтаю сто дней быть никем. Сто дней вообще забыть все. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться.

Впервые Жириновский попытался стать президентом через два месяца после официальной регистрации партии — в июне 1991 года. Тогда в РСФСР прошли первые выборы президента.

«Моим главным лозунгом в 1991 году было обещание защищать русских. Никаких привилегий — только равные права с остальными. И все эти годы я повторяю этот лозунг», — вспоминал Владимир Вольфович в интервью ПГ.

Жириновский стал сенсацией президентской кампании 1991 года. Он занял почетное третье место после Бориса Ельцина от «ДемРоссии» и Николая Рыжкова от КПСС и опередив многих известных политиков.

«Изначально мы не претендовали на что-то особенное, просто принимали участие в любых избирательных кампаниях. Так было и в 1991 году, когда были объявлены выборы президента РСФСР. Оказывается, в них можно участвовать, что мы и сделали. Я просто попробовал и — сразу третье место (восемь процентов голосов, шесть с лишним миллионов избирателей)! Простые люди нас сами подняли. Мне даже известно, что эту ситуацию в Политбюро ЦК КПСС разбирали: почему никому не известный юрист собирает миллионы голосов», — рассказывал политик.

Депутат восьми созывов

Еще одна сенсация произошла на парламентских выборах 1993 года, когда ЛДПР заняла первое место, оставив позади «Выбор России», КПРФ, «Женщин России», Аграрную партию, «Яблоко» и многих других. В итоге либерал-демократы получили 64 мандата, хотя рассчитывали на 1-2, вспоминал Жириновский. Тогда же партия впервые сформировала думскую фракцию.

«Трудно описать, какое смятение тогда царило в головах демократовзападенцев (чтобы понимать — это абсолютный аналог нашей нынешней «болотной оппозиции»), — рассказывал Жириновский. — Они уже себе шампанское налили, чтобы выпить за свою победу, и вдруг объявление: на всех участках побеждает ЛДПР. Банкет у врагов России оказался сорван, они пребывали в бешенстве».

Жириновский вспоминал, что именно тогда он стал особенно популярен у журналистов: «К нам бросились все журналисты мира. «Что такое ЛДПР? Кто такой Жириновский? Где ваша штаб-квартира? Какая программа? Какие планы?» — спрашивали они. Это было великолепно! Никогда не забуду своих ощущений в те дни!..»

Владимир Жириновский был депутатом всех восьми созывов Госдумы. 19 сентября 2021 года политик был избран депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва и вновь возглавил фракцию ЛДПР.

Предсказал будущее

Отвечая в 2016 году на вопрос журналиста «Парламентской газеты» о будущем России, Жириновский ответил: «Залог успешного будущего России в правильной стратегии».

Такой стратегией, по его мнению, было:

- отказаться от деления страны по национальному признаку — только по территориальному принципу;

- поднять уровень жизни населения и сделать более высокими зарплаты — не ниже 20 тысяч рублей в месяц;

- предоставить более широкие возможности для занятия малым бизнесом, чтобы сделать экономику самодостаточной;

- национализировать добывающую и тяжелую промышленность;

- ввести госмонополию на производство спирта, табака и сахара, чтобы насытит экономику деньгами.

Многие из этих идей уже реализованы.

Самый цитируемый политик России

Лидер ЛДПР был автором свыше 500 книг и публикаций, включая 100 томов своих произведений под названием «Политическая классика».

Владимир Вольфович многие годы оставался одним из самых цитируемым политиком страны. Ему приписывают такие фразы, как «Не надо заставлять детей учить английский, пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски» или «Нам нужны средства массовой информации другой ориентации».

Искусство политика — это умение удерживать внимание аудитории, объяснял свою искромётность Жириновский. «Никогда специально я не пытаюсь делать каких-то резких заявлений. Но чтобы удерживать внимание, нужно говорить интересно, участвовать в дискуссиях. И часто происходит так, что стараешься высказать свою позицию емко, но понятно», — рассказывал он.

В афоризмах Жириновского было много личного, например, политик признавался: «Я мечтаю сто дней быть никем. Сто дней вообще забыть все. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться». Ответом всем, кто осуждал или не понимал Жириновского при жизни, останется и его фраза «Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть!».

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