Владимир Жириновский умер от тяжелой болезни

Как сообщает пресса, политик Владимир Жириновский не смог справиться с болезнью. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Владимир Жириновский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», - написал Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что оценка деятельности Жириновского — неизменная поддержка избирателей. «Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», - добавил Володин.