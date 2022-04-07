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60 FPS в Life is Strange Remastered Collection для Xbox Series X снова перенесли

60 FPS в Life is Strange Remastered Collection для Xbox Series X снова перенесли


С момента релиза коллекции Life is Strange Remastered Collection разработчики обещали реализовать в игре режим 60 FPS на Xbox Series X и Playstation 5. Изначально планировалось, что режим станет доступен в марте, потом его перенесли на конец марта, а теперь он снова отложен, но только на Xbox Series X.

Разработчики Life is Strange Remastered Collection в Twitter сообщили, что они подготовили, протестировали и отправили на сертификацию патч с режимом 60 FPS на Playstation 5 для игры. Но на Xbox Series X выход патча снова задерживается. Разработчики отмечают, что поделятся дополнительной информацией по апдейту для Xbox Series X позже.

Напомним, что Life is Strange Remastered Collection включает две обновленные игры серии с некоторыми улучшениями. Ранее появлялись сравнения ремастера с оригиналом.

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По материалам: newxboxone

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