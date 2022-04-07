Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево

Историк моды Александр Васильев рассказал, как можно потратить минимум денег, если правильно выбирать вещи на распродажах и в секонд-хендах. Сейчас многие изменили подход к тратам, стараясь составлять списки и покупать по необходимости. Но весна диктует свои правила — женщинам все равно хочется обновлений, красоты и шоппинга. И при возможности – с небольшими финансовыми затратами. Историк моды Александр Васильев подсказал, как это можно сделать. Он уверен: чтобы выглядеть стильно, не нужно тратить кучу денег. Можно вместо бутика отправиться в магазин, торгующий секонд-хендом и подобрать себе вполне приличные вещи. Главное – знать, что покупать. Васильев уверен: в секонд-хенде не нужно искать модные вещи, нужно выбирать классику.Александр Васильев «Самое безопасное – сделать ставку на классику с легким налетом шика. Этот стиль избегает крайностей и позволяет создавать элегантные образы, которые к лицу большинства представительниц прекрасного пола. И самое главное – никогда не покупайте ультрамодные вещи, понимая, что их срок годности вот-вот закончится», — посоветовал телеведущий. Он порекомендовал регулярно посещать распродажи и не бояться секонд-хенда. Там можно найти даже новые вещи – они продаются с этикетками. Если вы не уверены в себе, можно взять с собой человека, опытного в этой теме, вкусу которого вы доверяете. Ведь умение создать образ из ничего – особый дар, которым наделены многие женщины. «Я убежден, чтобы выглядеть стильно, не нужно тратить кучу денег. Огромное количество людей умеет, зайдя в секонд-хенд или на распродажу, купить себе подходящую одежду и при этом значительно сэкономить. Такого рода личности есть в окружении каждого человека. Вот вы скажете: «А моя подруга Люся умеет создавать запоминающийся эффектный образ из ничего». Это тоже дар, который нужно развивать»,— уверен Васильев.