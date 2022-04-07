Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево

Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
Историк моды Александр Васильев рассказал, как можно потратить минимум денег, если правильно выбирать вещи на распродажах и в секонд-хендах. Сейчас многие изменили подход к тратам, стараясь составлять списки и покупать по необходимости. Но весна диктует свои правила — женщинам все равно хочется обновлений, красоты и шоппинга. И при возможности – с небольшими финансовыми затратами. Историк моды Александр Васильев подсказал, как это можно сделать. Он уверен: чтобы выглядеть стильно, не нужно тратить кучу денег. Можно вместо бутика отправиться в магазин, торгующий секонд-хендом и подобрать себе вполне приличные вещи. Главное – знать, что покупать. Васильев уверен: в секонд-хенде не нужно искать модные вещи, нужно выбирать классику.
Александр Васильев «Самое безопасное – сделать ставку на классику с легким налетом шика. Этот стиль избегает крайностей и позволяет создавать элегантные образы, которые к лицу большинства представительниц прекрасного пола. И самое главное – никогда не покупайте ультрамодные вещи, понимая, что их срок годности вот-вот закончится», — посоветовал телеведущий. Он порекомендовал регулярно посещать распродажи и не бояться секонд-хенда. Там можно найти даже новые вещи – они продаются с этикетками. Если вы не уверены в себе, можно взять с собой человека, опытного в этой теме, вкусу которого вы доверяете. Ведь умение создать образ из ничего – особый дар, которым наделены многие женщины. «Я убежден, чтобы выглядеть стильно, не нужно тратить кучу денег. Огромное количество людей умеет, зайдя в секонд-хенд или на распродажу, купить себе подходящую одежду и при этом значительно сэкономить. Такого рода личности есть в  окружении каждого человека. Вот вы скажете: «А моя подруга Люся умеет создавать запоминающийся эффектный образ из ничего». Это тоже дар, который нужно развивать»,— уверен Васильев.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения Онегина
Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и вернулись туда спустя 7 лет
100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и
Объявлена дата релиза Hello Neighbor 2 — игра сразу будет в Game Pass
Объявлена дата релиза Hello Neighbor 2 — игра сразу будет в Game Pass
Как выглядит eFootball 2022 после крупного патча 1.0.0 — показали геймплей
Как выглядит eFootball 2022 после крупного патча 1.0.0 — показали
Мария Шукшина возмущена «патриотом» Ургантом, распродающем свою недвижимость в Москве
Мария Шукшина возмущена «патриотом» Ургантом, распродающем свою
Евгения Медведева высказалась о своей откровенной фотосъемке
Евгения Медведева высказалась о своей откровенной фотосъемке
Тина Канделаки высказалась о Маргарите Симоньян
Тина Канделаки высказалась о Маргарите Симоньян
Андрей Малахов озвучил причину своего ухода с Первого канала
Андрей Малахов озвучил причину своего ухода с Первого канала
Рената Литвинова живет за счет миллионера
Рената Литвинова живет за счет миллионера
Дмитрий Орлов высказался об отношениях с Ириной Пеговой
Дмитрий Орлов высказался об отношениях с Ириной Пеговой
Небольшой тизер Grand Theft Auto VI есть в новом издании Grand Theft Auto San Andreas
Небольшой тизер Grand Theft Auto VI есть в новом издании Grand Theft

Топ на сегодня

Джигана суд может лишить детей
Джигана суд может лишить детей
Лера Кудрявцева призналась, что ей порой страшно на себя смотреть
Лера Кудрявцева призналась, что ей порой страшно на себя смотреть
Похудевший и обедневший Григорий Лепс поделился фото с детьми
Похудевший и обедневший Григорий Лепс поделился фото с детьми
Камила Валиева - фигуристка: биография, родители, национальность, достижения (фото)
Камила Валиева - фигуристка: биография, родители, национальность,
Как узнать своё предназначение: советы и практики для раскрытия внутреннего потенциала
Как узнать своё предназначение: советы и практики для раскрытия

Еще по теме

Александр Васильев задумался над созданием модной одежды
Александр Васильев носит вещи до дыр
Александр Васильев рассказал о служебных романах
Александр Васильев расскал, как нужно ходить на вечеринки