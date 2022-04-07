Анастасия Волочкова рассказала, как ей помог Жириновский

Балерина Анастасия Волочкова скорбит о Владимире Жириновском. Артистка вспомнила о поддержке политика в трудной ситуации. Звезда балета Анастасия Волочкова отреагировала на смерть известного политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На своей странице в соцсети Анастасия Волочкова назвала уход Жириновского настоящим горем. «Покинул этот мир Владимир Вольфович. Такое горе! Это был невероятный человек! Сильный, смелый, независимый, стойкости его духа нет равных. Нас связывало очень много воспоминаний. Это очень светлый и неравнодушный человек», — написала Анастасия Волочкова.Владимир Жириновский Балерина вспомнила, как Владимир Жириновский поддержал ее в трудной ситуации. Анастасия Волочкова призналась, что ей есть, за что быть благодарной покойному политику. «Кстати, он одним из первых поддержал меня и мою позицию после незаконного увольнения меня из Большого театра в 2003 году. И предоставил мне как площадку для моего доклада о благотворительном проекте «АВ — детям России» на его заседании в Госдуме. Да и вообще, это грандиозный человек. Светлая память», — добавила Анастасия Волочкова. Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля. Прощание с покойным лидером ЛДПР состоится 8 апреля.