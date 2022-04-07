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Андрей Макаревич стал отцом почти в семьдесят лет

Андрей Макаревич стал отцом почти в семьдесят лет
Певец Андрей Макаревич обрадовал радостной новостью и поделился фото с новорожденным ребенком. В семье 68-летнего музыканта произошло радостное событие — у него родился ребенок. Молодая возлюбленная подарила Макаревичу сына. Андрей Вадимович получает поздравления от друзей и поклонников. В начале года появились слухи, что в семье Андрея Макаревича ожидается пополнение. Поводом для разговоров стал снимок молодой избранницы музыканта Эйнат: в кадре та предстала с заметно округлившимся животом. Артист поначалу не комментировал радостное событие, однако позже признался — любимая действительно беременна. Сегодня стало известно, что женщина родила первенца. Звездную семью уже поздравил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в соцсетях.
Андрей Макаревич с женой и ребенком «От всей души поздравляю моего товарища, члена общественного совета РЕК Андрея Макаревича и его супругу Эйнат Кляйн с рождением сына. Желаю родителям и новорожденному счастливых и долгих лет жизни! Мазл тов! В добрый час!» — написал он. «Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные - 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Не путайте имена мамы и ребёнка: Макаревич-младший - тёзка одного из братьев Коэнов!», - написал Макаревич в соц.сети ВКонтакте. Для Андрея Вадимовича новорожденный стал четвертым ребенком. У него также есть старшая наследница Дана, сын Иван и дочь Анна, которые родились от разных избранниц. Младший, как оказалось, появился в прошлую среду, 30 марта. Напомним, что Макаревич познакомился с Кляйн во время путешествия по Эфиопии и странам Ближнего Востока. Говорят, брюнетка поразила музыканта своим блестящим умом. Влюбленных не смущала большая разница в возрасте: Эйнат младше артиста на 30 лет. Они долго скрывали отношения от общественности, а свадьбу сыграли в закрытом режиме.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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