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Андрей Малахов озвучил причину своего ухода с Первого канала

Андрей Малахов озвучил причину своего ухода с Первого канала
50-летний телеведущий Андрей Малахов впервые высказался о своем увольнении с  главного канала страны. Больше месяца назад карьера Андрея Малахова встала на паузу. Премьера его нового шоу, созданного взамен закрытого «Прямого эфира», сорвалась, а трансляция других проектов была временно приостановлена. На прошлой неделе, конечно, в эфир вышел первый выпуск проекта «Песни от всей души», но количество работы у Малахова всё равно сократилось в разы. Несколько лет назад Малахов уже пережил похожий кризис. Тогда, правда, он остался без съемок по собственному желанию. В 2017 году ведущий уволился с Первого канала. Долгое время он старался не говорить о причинах своего ухода. Ходили разные слухи на эту тему, но только недавно ведущий признался, что он его переход на канал «Россия-1» сопровождался конфликтом внутри коллектива.
Андрей Малахов - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Много лет назад, когда ушла продюсер, ее фотографии были расклеены на всех входах телецентра, чтобы ее не пускали. А потом в один прекрасный день нам говорят, что она прощена и снова ваш руководитель. Здравствуйте, я ничего не понимаю. А что у нас семь лет было? Предательство и переход — все прощено? Я в это не готов играть», — поделился Малахов в YouTube-шоу «Просто о сложном». Стоит отметить, что трудный период наступил и в карьере других телезвезд. Недавно в СМИ попали слухи о закрытии передачи Елены Малышевой. Правда, руководство Первого канала настаивает, что шоу «Жить здорово» сняли с эфира не навсегда, а лишь на неопределенное время. Малышева пока никуда не уехала из страны и надеется, что скоро вернется к работе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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