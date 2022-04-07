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Антон Макарский рассказал о ссорах с женой

Антон Макарский рассказал о ссорах с женой
Актер Антон Макарский заявил, что дети изменили его жизнь. Артист уверен, что дети кардинально меняют жизнь родителей. Сейчас они с Викторией являются по-настоящему близкими людьми, хотя даже это не мешает супругам периодически ссориться. Антон и Виктория Макарские долго мечтали о детях. Лишь спустя 13 лет после свадьбы звезды наконец-то смогли стать родителями. Артисты не скрывают, что буквально вымолили своих наследников у Бога. Сейчас маленькие Мария и Иван часто сопровождают маму и папу во время концертов. Конечно, актеры стараются во всем быть примером для детей, но избежать мелких семейных ссор все равно не выходит. «С появлением детей наши отношения стали гораздо глубже! А поссориться, как раньше, так и сейчас, можем из-за любого пустяка. Хотя, вряд ли это можно назвать ссорой, скорее, выплеском эмоций, на которые мы не скупились никогда. Но когда перед сном заходим в детскую, где сопят самые близкие и родные люди, все недопонимания уходят куда-то очень далеко», — подчеркнул артист.
Антон Макарский с семьей - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Свою жену Макарский считает невероятно глубоким и понимающим человеком. Виктория всегда старается уступать избраннику, но это не означает, что в семье нет диалога. «Надеюсь, главнокомандующий в нашей семье — Господь Бог. А решения по тем или иным жизненным вопросам принимаем вместе, прислушиваясь друг к другу», — поделился артист. Сейчас Макарские проводят много времени вместе, ведь из-за пандемии количество концертов и творческих предложений уменьшилось. Супруги используют шанс с толком, уделяя внимание детям и приятным семейным заботам. В интервью для Cosmopolitan Антон признался, что сейчас старается максимально ответственно подходить к выбору ролей. Он подыскивает проекты, способные вызвать у зрителей положительные эмоции, останавливаясь лишь на тех, сценариях, за которые не будет стыдно перед детьми.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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