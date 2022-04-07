Чистка «нехорошей» квартиры: очищаем дом солью, водой и травами

Вадим Карасев

Бывает так, что в определенных квартирах и домах очень неприятно находиться из-за какой-то тяжелой энергетики. В такой ауре люди часто заболевают и испытывают различные проблемы с энергетикой и настроением. Эксперты рассказали, как можно почистить такую квартиру.

Наличие негативной энергии в доме — не единственная проблема. Например, вы можете также сталкиваться с вещами, которые крадут ее у вас каждый день. Избавьтесь от таких вещей, чтобы настроение улучшилось, а жизнь наладилась. Также проведите чистку одним из описанных ниже методов.

Из-за чего квартира наполняется негативом

Перво-наперво нужно ознакомиться с причинами, ведь самый лучший способ избавления от проблем — научиться не допускать их появления. Самая распространенная причина образования в доме или в квартире негативной энергетики — беспорядок. Тотальный хаос и грязь в доме — это две основные причины появления проблем подобного рода. Восточное учение фэн-шуй говорит нам о том, что повышение негативного фона происходит из-за того, что перестает нормально циркулировать энергия Ци, питающая дом позитивом. В итоге большинство его областей начинают «обрастать» отрицательными потоками.

Вторая причина — постоянные ссоры. Не путайте причину со следствием, ведь ссоры могут появляться из-за «грязной» энергетики в доме. Помещение становится «нехорошим» , если в нем постоянно ругаются, завидуют, проклинают, обижаются.

Третья причина — наличие подклада. Обязательно поищите в доме предметы, которые являются подкладами. Ранее мы рассказывали о том, как нейтрализовать такой магический предмет.

Еще бывает так, что в ваш дом приходил какой-то очень негативный человек. Именно он и мог заразить ваш дом отрицательной энергией. Конечно, в таком случае вам не нужно будет ничего делать, ведь при отсутствии других причин загрязнения энергетики дома очистится самостоятельно и сравнительно быстро.

Как осуществить чистку дома

Первый и самый лучший способ — сделать уборку по правилам фэн-шуй. Это будет крайне эффективно, однако, не всегда простая уборка может решить все ваши проблемы с энергетикой.

Если загрязнение энергетического фона слишком большое, то вам придется сделать кое-что ещё. Например, попробуйте выгнать остатки негатива святой водой. Окропите ею каждый угол и дверные проемы вашего дома или квартиры — особенно входную дверь. При этом желательно читать молитвы «отче наш» или «псалом 90».

При уборке можно использовать одну очень важную хитрость. Чтобы выгнать из дома негативную энергию, вам стоит добавить в воду, которой вы моете полы, соль. Это может быть как обычная соль, так и, скажем, четверговая. Просто добавьте щепотку соли в воду и протрите ею полы. При этом можно также произнести заговор: «Чур болезни, чур беда. Прочь уходи негатив навсегда». Мыть полы при этом стоит начинать с самого дальнего угла, двигаясь спиной к входной двери.

Иногда легкие потоки негатива, скажем, после приема не самых приятных гостей. Можно изгнать при помощи простого проветривания помещения.

Также выгнать негативную энергию можно при помощи силы трав. Например, можно сделать окуривание помещения смесью сухой мяты, можжевельника. Также можно положить в каждой комнате по веточке свежей или сухой полыни, а потом закопать ее где-нибудь подальше от дома. Для этого она должна пролежать не менее трех дней. Полынью также можно окуривать помещение. Для этого нужно идти по дому по часовой стрелке, а потом против. Также окуривание любыми травами лучше делать на убывающей Луне. Отслеживать лунный циклы вам поможет наш ежедневный лунный календарь.