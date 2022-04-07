Для The Elder Scrolls Online раздают бесплатно дополнение Morrowind

Вадим Карасев





В этом году игра The Elder Scrolls Online получит масштабное дополнение High Isle. Пока игроки ждут новый апдейт, издательство Bethesda решило привлечь новых пользователей к своему проекту, объявив о бесплатном бонусе для всех игроков.

В The Elder Scrolls Online все игроки могут бесплатно забрать одно из первых крупных дополнений для игры — Morrowind. При этом, никаких особых действий проводить не требуется, достаточно просто зайти в саму игру, и дополнение привяжется к вашему аккаунту. Разработчики отмечают, что если просто при входе в игру дополнение Morrowind не будет закреплено за аккаунтом, его можно забрать из внутриигрового Crown Store бесплатно.

Дополнение дает игрокам постоянный доступ к зоне и сюжетной линии Вварденфелла, включая доступ к испытаниям Halls of Fabrication и предстоящей цепочке заданий High Isle Prologue. Но бесплатное DLC не дает доступа к классу Warden.

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Напомним, что игра The Elder Scrolls Online доступна в подписке Game Pass.