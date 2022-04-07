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Дмитрий Орлов высказался об отношениях с Ириной Пеговой

Дмитрий Орлов высказался об отношениях с Ириной Пеговой
Актер Дмитрий Орлов рассказал об отношениях с бывшей женой. Артист объяснил, почему не общается со своей бывшей женой — популярной российской актрисой Ириной Пеговой. «С Ириной у нас нет дружеских отношений. Люди для того и разводятся, чтобы прекратить отношения», сказал Дмитрий Орлов.
Ирина Пегова Как отметил Дмитрий Орлов, все их общение с Ириной Пеговой сегодня складывается вокруг общей дочери Татьяны. Она, как выразился актер, единственный вопрос, который между ними существует. По словам Орлова, их отношения с Пеговой экологичны для них обоих. Также он заметил, что сейчас совершенно свободен. Он готов повернуть свою жизнь в любом направлении, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Ирина Пегова и Дмитрий Орлов расстались в 2011 году. Их дочери Татьяне в этом году исполнилось 16 лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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