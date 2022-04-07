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Джигана суд может лишить детей

Джигана суд может лишить детей
На рэпера Джигана был подан иск в суд. На днях в Савеловском суде был рассмотрен иск психолога МГТУ им. Баумана Юрия Оболонского, который объявил войну рэперу Джигану. Поводом для скандала стали видео, которые артист публиковал в Сети в разгар своих «загулов». Истец требует от звезды миллион рублей за причиненный моральный вред. После слушания представитель Оболонского заявил, что представителям закона доказательства вины артиста показались убедительными. «Было первое заседание по существу, на нем приступили к изучению представленных доказательств. Неудивительно, что всех представителей закона буквально «перекосило» при просмотре обозначенных в иске видео Джигана, в которых он оскорбляет своих подписчиков», — цитирует представителей психолога «Стархит».
Джиган с семьей - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Одновременно с этим стало известно о поданном ходатайстве с требованием сделать частное определение на имя органов опеки для проведения проверки нравственного климата в семье Джигана. Есть подозрения, что дети рэпера могут находиться в опасности. В Сети и раньше появлялись видео, после просмотра которых у многих его фанатов возникали вопросы по поводу методов воспитания Джигана. Напомним, что Джиган еще несколько недель назад вывез семью из России. Сначала они поселились вместе в Дубае, а потом появились слухи о намерении рэпера стать гражданином Израиля. Кстати, оказавшись за границей, рэпер вернулся к старым привычкам и опять ушел в загул.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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