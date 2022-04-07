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Екатерина Стриженова в шоке от количества угроз ей

Екатерина Стриженова в шоке от количества угроз ей
Ведущая Екатерина Стриженова рассказала о звонках ей. Телеведущая устала от всеобщего негатива, который обрушивается на нее в последние недели. Именно поэтому телеведущая решила отправиться в короткий отпуск в Армению. В поездке теледиву сопровождает муж Александр. Сложившаяся политическая ситуация изменила жизнь многих россиян. Одни лишились работы, другим пришлось искать другое место жительства, третьи и вовсе столкнулись с масштабной травлей из-за своих убеждений. Особенно серьезно в этом плане пострадали звезды. Сейчас от них требуют ясности в отношении гражданской позиции. Но какое бы мнение ни выразили знаменитости, обязательно находятся несогласные.
Екатерина Стриженова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» С подобным проявлением столкнулась Екатерина Стриженова. Травля оказалась настолько серьезной, что телеведущая решила абстрагироваться от всего и укатила в отпуск. «Привет из Еревана! Сегодня +20, тепло во всех смыслах. На улице подходят люди и говорят: «Добро пожаловать в Армению»! Я поймала себя на том, что за эти 40 дней под прессом массированной антироссийской повестки, когда телефон краснеет от проклятий, доброе слово становится особенно ценным», — поделилась звезда. Стриженова никогда не стеснялась делиться своими взглядами. Долгие годы она ведет программу «Время покажет» на Первом канале, в рамках которой обсуждаются актуальные общественно-политические темы. Ранее телеведущая выступала за скорейшее установление мира. В социальных сетях она призывала и политиков, и обычных граждан прийти к компромиссу. Однако пока непонятно, когда конфликт на Украине можно будет считать завершенным.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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