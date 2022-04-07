Евгения Медведева высказалась о своей откровенной фотосъемке

Фигуристка Евгения Медведева подверглась травле после откровенной фотосессии. Спортсменка удивила своих поклонников в начале апреля — спортсменка снялась в откровенной фотосессии для известного мужского журнала. В эфире Comedy Radio Женя рассказала, как проходили переговоры с представителями глянца.Евгения Медведева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Звонили не мне напрямую, а моему менеджеру. Со мной разговаривали уже потом, когда мы с менеджером обсудили, стоит ли участвовать или нет. Все-таки мы решили, что возраст позволяет уже», — сказала спортсменка. Медведева также уточнила, что с ней обсуждалось все — насколько она готова пойти на что-то тоже. «Люди там очень понимающие, сразу сказали: «Мы не будем делать ничего, что тебе не комфортно. Сама регулируешь, что можно», — добавила фигуристка.