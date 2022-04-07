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Инсайдеры сообщили о расставании Моргенштерна с женой Диларой

Инсайдеры сообщили о расставании Моргенштерна с женой Диларой

В сети обсуждают слухи о расставании Моргенштерна с женой Диларой Зинатуллиной. Об этом инсайдеры сообщили телеграм-каналу Peopletalk.

Морген и Дилара действительно расстались. Говорят, вся команда ребят в шоке, но инфа, мол, точная.

Говорить о расставании пары начали после того, как в телеграм-канале "Рифмы и панчи" появился отрывок из нового трека музыканта со словами о разрыве.

Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин, детка, ты знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем, — поет Моргенштерн.

Моргенштерн и Дилара слухи о расставании не прокомментировали.

Пара вместе с 2017 года, однако в 2019 году Моргенштерн и Дилара уже расставались — тогда рэпер заявил, что любовь не была настоящей, и признался, что изменял своей возлюбленной, о чем очень жалеет. Однако вскоре он вернулся к Диларе.

31 августа прошлого года влюбленные сыграли свадьбу — они устроили торжество в стиле 90-х с выкупом невесты. Ведущей на свадьбе рэпера стала Ксения Собчак.

В конце прошлого года Моргенштерн вместе со своей супругой переехал в Дубай, когда против него возбудили уголовное дело о пропаганде наркотиков.

Ранее рэпер также пожаловался на проблемы с психикой и тревожность.

Я много ем и худею на глазах, превращаюсь в скелета. Я зашуганная тварь и реагирую на любой шорох.

По его словам, он уже сталкивался с этим, однако теперь ему сложнее справляться с тревожностью, поскольку приходится обходиться без запрещенных веществ.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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