Инсайдеры сообщили о расставании Моргенштерна с женой Диларой
В сети обсуждают слухи о расставании Моргенштерна с женой Диларой Зинатуллиной. Об этом инсайдеры сообщили телеграм-каналу Peopletalk.
Морген и Дилара действительно расстались. Говорят, вся команда ребят в шоке, но инфа, мол, точная.
Говорить о расставании пары начали после того, как в телеграм-канале "Рифмы и панчи" появился отрывок из нового трека музыканта со словами о разрыве.
Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин, детка, ты знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем, — поет Моргенштерн.
Моргенштерн и Дилара слухи о расставании не прокомментировали.
Пара вместе с 2017 года, однако в 2019 году Моргенштерн и Дилара уже расставались — тогда рэпер заявил, что любовь не была настоящей, и признался, что изменял своей возлюбленной, о чем очень жалеет. Однако вскоре он вернулся к Диларе.
31 августа прошлого года влюбленные сыграли свадьбу — они устроили торжество в стиле 90-х с выкупом невесты. Ведущей на свадьбе рэпера стала Ксения Собчак.
В конце прошлого года Моргенштерн вместе со своей супругой переехал в Дубай, когда против него возбудили уголовное дело о пропаганде наркотиков.
Ранее рэпер также пожаловался на проблемы с психикой и тревожность.
Я много ем и худею на глазах, превращаюсь в скелета. Я зашуганная тварь и реагирую на любой шорох.
По его словам, он уже сталкивался с этим, однако теперь ему сложнее справляться с тревожностью, поскольку приходится обходиться без запрещенных веществ.