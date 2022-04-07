Итальянской недвижимости Владимира Соловьева нанесли ущерб

Итальянскую виллу телеведущего Владимира Соловьева этой ночью пытались сжечь, о чем сообщили местные журналисты. Владимир Соловьев не скрывает, что обожает Италию и два своих особняка общей стоимостью 8 миллионов евро. Как и многие обеспеченные россияне, этой весной телеведущий попал под западные сакции — его иностранная недвижимость была арестована. А на днях итальянские СМИ сообщили, что на один из домов было совершено нападение. По камерам видеонаблюдения было установлено, что неизвестные залили бассейн Соловьева красной краской, исписали стены оскорбительными надписями и пытались поджечь здание. Свой план они не довели до конца — на место происшествия быстро прибыли пожарные и потушили огонь. Сейчас местная полиция выясняет все подробности: вполне вероятно, что Соловьеву или его соседям поступали предупреждения или даже угрозы. Известно, что это уже второе нападение на недвижимость журналиста: первый раз вандалы атаковали его дом в итальянской деревне Пианельо-дель-Ларио.Вилла Владимира Соловьева. Кадр видео «Расследование карабинеров продолжается, но мы уже можем сказать, что вандалы не нанесли серьезного ущерба. В настоящее время вилла пустует. Судя по всему, это был демонстративный акт, который, к счастью, не имел серьезных последствий», — цитирует Corriere della Sera мэра Менаджо Микеле Спаджари. Ущерб дому был нанесен незначительный: двухэтажное здание и так находилось на реконструкции, а внутри ничего не было. Соседи Владимира Рудольфовича последний раз видели его прошлым летом. Сейчас сам Соловьев и его жилье находится под санкциями, поэтому приехать в Европу он не может. О своих итальянских особняках журналист впервые рассказал пару лет назад. Тогда появилась информация, что Соловьев готовится к эмиграции и получает итальянский паспорт. «Я всю жизнь пашу, плачу налоги. Почему я должен скрывать то, что у меня есть дом в Италии, и не один? Я пришел в журналистику, когда у меня были заводы в России и свой бизнес. Я пришел не для заработка, а по интересу», — рассказывал Соловьев, уточняя: свой первый миллион долларов заработал еще в далекие 1990-е годы.