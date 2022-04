Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные — 7-10 апреля

Вадим Карасев





На этих выходных, с 7 по 10 апреля, на Xbox One и Xbox Series X | S можно бесплатно играть в 3 игры: Call of Duty: Vanguard, Football Manager 2022 Xbox Edition и Grow: Song of the Evertree.

Отметим, что Football Manager 2022 Xbox Edition и Grow: Song of the Evertree доступны в рамках акции Free Play Days, то есть игроки с подпиской Gold имеют доступ к полным версиям игр с 7 по 10 апреля. Что касается Call of Duty: Vanguard, игрокам бесплатно доступен только мультиплеер, и бесплатные дни игры в шутер длятся уже больше недели — с 30 марта до 13 апреля.

Football Manager 2022 Xbox Edition

Football Manager 2022 Xbox Edition

Watch this video on YouTube

Пройдите путь к футбольным вершинам в Football Manager 2022 для Xbox — особой версии Football Manager, адаптированной для динамичной игры на высшем уровне на консолях.

Перейти в Microsoft Store

Grow: Song of the Evertree

Grow: Song of the Evertree

Watch this video on YouTube

Выращивайте собственные миры и укрепляйте свою связь с ними. В этой приключенческой «песочнице» с элементами управления жизнью вам предстоит изменить мир к лучшему и вернуть Вечному древу его былую славу.

Перейти в Microsoft Store

Call of Duty: Vanguard (мультиплеер)

Call of Duty®: Vanguard

Watch this video on YouTube

В течение ограниченного времени присоединяйтесь к сетевой игре Call of Duty®: Vanguard бесплатно с 30 марта по 13 апреля.

Перейти в Microsoft Store