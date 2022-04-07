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Эти 4 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass Ultimate

Эти 4 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass Ultimate


Сегодня, 7 апреля, подписка Game Pass Ultimate пополняется 4 новинками. В первую очередь, пополнение списка игр в подписке интересно игрокам, которые пользуются сервисом Cloud Gaming от Xbox, так как 3 из 4 новых проектов — это игры для облачного сервиса, ранее добавленные в подписку для консолей и PC. И только одна игра становится доступна сразу на всех платформах — это Chinatown Detective Agency.

Dragon Age 2 (xCloud)


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Dragon Age™ 2

Погрузитесь в эпическое продолжение «Игры года — 2009» от создателей игр «Dragon Age: Начало» и Mass Effect 2, с восторгом принятых критикам…
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Plants vs. Zombies: Garden Warfare (xCloud)


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Plants vs. Zombies Garden Warfare

серии the Plants vs. Zombies Garden Warfare есть более новая игра. Сыграйте в новейшую игру и оцените все нововведения.
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Star Wars: Squadrons (xCloud)


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STAR WARS™: Squadrons

Освойте искусство сражений на звёздных истребителях в реалистичном симуляторе полёта STAR WARS™: Squadrons. Пристегните ремень и ощутите при…
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Chinatown Detective Agency (Xbox, PC, xCloud)


Watch this video on YouTube Релиз игры в Microsoft Store на данный момент не состоялся

 

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По материалам: newxboxone

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