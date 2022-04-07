Как узнать своё предназначение: советы и практики для раскрытия внутреннего потенциала

Вадим Карасев

Все мы приходим в этот мир с определенными целями и задачами. В связи с этим у каждого человека есть определенный внутренний потенциал, которых ждет своего раскрытия. Эксперты рассказали, как вы можете это сделать.

Самый главный вопрос — как понять, что вы еще не поняли, каково ваше предназначение. Ранее мы рассказывали о семи признаках того, что вы идете против течения и не можете раскрыть внутренний потенциал. Если этих признаков нет, значит вы сейчас на правильном пути.

Постарайтесь понять свои кармические задачи

Кармические задачи — это те задачи, которые ставит перед нами сама Вселенная. Прямо перед нашим появлением на этот свет высшие силы решают, что вам нужно сделать и что нужно осознать, пребывая в этом теле. Это очень важные цели, которые позволят решить внутренние проблемы, стать счастливее и очистить карму, исправив ошибки прошлых жизней.

Тут можно обратиться за помощью к интуиции, либо просто понаблюдать за своей жизнью и тем, как она развивается в определенные важные моменты. Если есть повторяющиеся сценарии, то это повод задумать о том, что вы поступаете каждый раз неправильно. Также в этом плане полезно будет обратиться за помощью к нумерологии, которая также может намекнуть на некоторые серьезные кармические задачи. Как только вы осознаете, какова ваша цель или одна из целей, это позволит вам узнать о своем предназначении.

Достижение осознанности на разных уровнях

На физическом уровне осознанность является не самой сложной, но крайне важной. Вам нужно понять, какая прическа вам нравится, какой стиль вам подходит. Очень часто люди выглядят так, как им навязывает общество или определенная группа людей. Нужно выглядеть так, как хотите вы. Начните нравиться себе.

Далее идет осознанность эмоциональная. Она подразумевает собой умение определять заранее. С какими людьми вам хочется общаться. Те из нас, кто замкнут или строит круг общения не так, как хочется, не могут достичь эмоциональной осознанности.

Интеллектуальная осознанность — это третий шаг. Начните поглощать ту информацию, которая вам действительно нужна. Дети, которых родители заставляют учиться там, где им не хочется, в итоге не могут полностью стать интеллектуально осознанными. Если кто-то сбил вас с пути, вернитесь на него и начните вариться в том информационном поле. Которое вам по душе.

Высшая осознанность — это последний шаг. Ее еще называют интуитивной. Достичь ее не так уж и просто, но возможно. Очень часто такая осознанность появляется, когда вы проходите все остальные стадии. Чтобы достичь ее, вам нужно научиться доверять внутреннему голосу.

Практика «утренний поток мыслей»

Как известно, утреннее состояние ума самое чистое. Именно утром нас чаще всего посещают приятные и очень важные мысли. Нередко они помогают нам раскрыть внутренний потенциал или даже узнать о своем предназначении. Именно поэтому все утренние мысли нужно записывать.

Заведите блокнот или тетрадь, в котором вы будете писать все то, что приходит к вам в голову сразу после пробуждения. Записывайте всё — даже те мысли, которые, как вам кажется, абсолютно бесполезны. Потом вы будете перечитывать то, что написали. Начать стоит через две недели после первой записи. Практика будет выглядеть так — сначала вы записываете что-то новое. А потом прочитываете то, что записали ровно две недели назад. Выполняя данную практику, вы сможете наладить контакт со своей креативной частью сознания.

Избавьтесь от препятствий

Расчистите свой путь. Избавьтесь от всего, что мешает развиваться и искать новые цели. Первое, о чем стоит упомянуть — страх. Нужно перестать бояться перемен. В противном случае поиски предназначения просто никак не продвинутся вперед. Смелые люди, которые пробуют что-то новое, всегда на гребне волны и впереди тех, кто полон сомнений.

Перестаньте слушать чужое мнение. Даже если вам кажется, что чужое мнение правильное, нет ничего плохого в том, что вы ошибетесь. Негативный опыт лучше, чем отсутствие опыта в целом. Важно лишь то, насколько решение вам нравилось в момент его принятия. Если вы действовали по волу собственного разума, ошибки будут для вас идеальным источником мудрости.

Хватит расстраиваться по мелочам. Да, неудачи случаются, но это не значит, что ваши разочарования должны приносить лишь уныние и сожаления. Как можно скорее забывайте плохой опыт, чтобы не фокусироваться на неприятностях.

Не перекладывайте ответственность на других людей. Даже если кто-то мешает вам искать истину, это не значит, что нужно винить в своих несчастьях этого человека. Наоборот, лучше научиться прощать тех, кто действует против вас, стараясь искать изъяны в первую очередь в себе.