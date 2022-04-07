Как выглядит eFootball 2022 после крупного патча 1.0.0 — показали геймплей

Вадим Карасев





Провалившаяся в прошлом году игра eFootball 2022 получит на следующей неделе крупное обновление под номером 1.0.0. Разработчики отмечают, что исправили сотни проблем, добавили новый контент, изменили некоторые геймплейные элементы и заметно разнообразили игру. Обновление станет доступно игрокам на следующей неделе — 14 апреля.

Пока же некоторым журналистам дали возможность ознакомиться с обновленной версией игры eFootball 2022. Портал VGC опубликовал 85 минут геймплея футбольного симулятора после обновления 1.0.0 — видео можно посмотреть ниже.

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Напомним, что сама игра eFootball 2022 является условно-бесплатной.